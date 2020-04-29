Зміцнюємо здоров'я: топ-7 способів підняти імунітет

Здорова імунна система є основою здоров'я. Імунна система складається з клітин, органів і тканин, які працюють разом один з одним, щоб захистити організм від сторонніх організмів і речовин. Без здорової імунної системи ми стаємо більш схильними до хвороб. Зараз це актуально, як ніколи. Зараз час нових цінностей. І верхнє місце в піраміді тепер займає імунітет і здоров'я. Блогер-дієтолог Света Бугела (Света Каклета), яка раніше поділилася покроковим планом схуднення, перерахувала топ-7 способів підняти імунітет за допомогою правильного харчування.

Експерт закликає вас застосовувати пару з цих порад для підвищення імунітету щотижня. Таким чином ви створите собі міцне здоров'я на все життя.

Збільште споживання натурального вітаміну С

Вітамін С, як показують багато досліджень, зміцнює імунну систему, а також підтримує наднирковозалозну систему. Натуральний вітамін С завжди краще, ніж його синтетичний аналог. Він працює тільки, коли ви стежите за ним регулярно. Ловіть найпотужнішы продукти, які вже точно дадуть вам стабільні рівні вітаміну С. Вибирайте по одному за раз або комбінуйте. Переїсти вітамін С в природному вигляді неможливо. А ось заробити алергію від Бадів — легко.

Шипшина (сухий – 1200 мг/100г, свіжий – 650 мг/100г)

Червоний перець (250 мг/100г)

Чорна смородина (200 мг/100г)

Обліпиха (200 мг/100г)

Яблука (165 мг/100г)

Зелень петрушки (150 мг/100г)

Зелень петрушки (150 мг/100г)

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Додайте більше цинку в свій раціон

Цинк міститься в багатьох рослинних продуктах, включаючи шпинат, квасоля, льон, насіння кунжуту та гарбуза, часник і какао-порошок. Цинк є важливим мінералом для функціонування імунної системи, загоєння ран, здорової щитовидної залози і навіть згортання крові. Додайте більше цинку в свій раціон.

Їжте більше необроблених натуральних продуктів

Прагныть до дієти, що складається з 70-80% цільних продуктів, щоб забезпечити ваш організм необхідними вітамінами та поживними речовинами, які будуть створювати міцну імунну систему. Свіжі фрукти та овочі, а також горіхи і насіння повинні складати основу вашого раціону. Це означає, що і Снікерс можна з'їсти, але за умови, що весь інший раціон це цілісна, здорова їжа. Введіть собі це правило і контролюйте його виконання. Важливо: дні не сумуються. Не можна весь тиждень є на 5+, але у вихідні не виходити з МакДоналдс. Так це не працює.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не забувайте про вітаміни D2 і D3

Життя в сучасному світі часто призводить до дефіциту вітаміну D, що є причиною зростання інфекцій і придушення імунної системи. Вітамін D-3 найкраще підтримувати з допомогою добавок, але D2 легко доступний в продуктах. Часто їм збагачують молоко. Немає різниці між D2 і D3. Але з їжею добрати норму дуже складно. Здайте аналіз крові 25 - ВІН, щоб зрозуміти, скільки вітаміну D міститься у вашій крові. Прагніть до цифри 80. Хоч референтні значення будуть значно нижче.

Приймайте адаптогенні трави

Адаптогени допомагають організму адаптуватися до стресу, підтримуючи наднирковозалозної системи. Один з прикладів — ашваганда, яка містить потужні антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему, зменшують неспокій і поліпшують сон. Купуйте у вигляді порошку або капсул. Ви відчуєте ефект вже через тиждень.

Активно рухайтеся кожен день

Ходьба, йога, плавання — все це добре для нашого здоров'я, але чи знаєте ви, що всього 20 хвилин високоінтенсивних інтервальних тренувань — це один з найефективніших способів стимулювати роботу вашої імунної системи? Що таке HIIT (високоінтенсивна інтервальне тренування)? Це силові або кардіо навантаження з послідовним чергуванням максимальних, середніх і помірних рівнів інтенсивності

Це легко зробити вдома. Всього 20 хвилин і ви ніколи про них не пошкодуєте. На цьому тижні знайдіть відео на YouTube і спробуйте різних тренерів. Спробуйте протриматися 6 днів поспіль.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Приймайте ехінацею

Ехінацея — це трава, яка сьогодні широко використовується в боротьбі з застудою і грипом. Це рослина століттями використовували для зміцнення імунної системи людини. Можна пити у вигляді чаю або Бадів.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Безугла розповіла про пробіотичны продукти і пояснила, чому їх варто включити в меню.