Украинцам рассказали, как сэкономить на правильном питании

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На самом деле, правильное питание может быть совсем недорогим

Здоровое и разнообразное питание обходится человеку гораздо дешевле снеков и фаст-фуда.

Как рассказала диетолог Бахар Ниязова, сэкономить на правильном питании можно, придерживаясь нескольких простых советов.

В частности, по словам специалиста, нужно постараться готовить дома. Это помимо всего прочего сэкономит деньги и время.

Также нужно выбирать сезонные фрукты и овощи (капуста, кабачки, корнеплоды), отдавая предпочтение отечественным производителям.

Кроме того, Ниязова советует украинцам найти альтернативу дорогим продуктам. К бюджетным суперпродуктам относятся, например, яйца, капуста, кефир, отруби и яблоки.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще диетолог советует писать список перед походом в супермаркет.

"Продумайте ваше меню на неделю и составьте список покупок. Так вы убережете свой кошелек и заполните холодильник только необходимыми продуктами", - цитирует диетолога "КП в Украине".

Также нужно делать правильные недорогие перекусы: яблоко с парой грецких орехов, стакан кефира с семенами чиа, сухофрукты и тому подобное.

Ранее диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона.

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Видео: РБК-Украина