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Украинцам рассказали, как сэкономить на правильном питании

Lite » Еда 20.11.2018 - 07:01
Украинцам рассказали, как сэкономить на правильном питании
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На самом деле, правильное питание может быть совсем недорогим

Здоровое и разнообразное питание обходится человеку гораздо дешевле снеков и фаст-фуда.

Как рассказала диетолог Бахар Ниязова, сэкономить на правильном питании можно, придерживаясь нескольких простых советов.

В частности, по словам специалиста, нужно постараться готовить дома. Это помимо всего прочего сэкономит деньги и время.

Также нужно выбирать сезонные фрукты и овощи (капуста, кабачки, корнеплоды), отдавая предпочтение отечественным производителям. 

Кроме того, Ниязова советует украинцам найти альтернативу дорогим продуктам. К бюджетным суперпродуктам относятся, например, яйца, капуста, кефир, отруби и яблоки.

Украинцам рассказали, как сэкономить на правильном питании

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще диетолог советует писать список перед походом в супермаркет. 

"Продумайте ваше меню на неделю и составьте список покупок. Так вы убережете свой кошелек и заполните холодильник только необходимыми продуктами", - цитирует диетолога "КП в Украине".

Также нужно делать правильные недорогие перекусы: яблоко с парой грецких орехов, стакан кефира с семенами чиа, сухофрукты и тому подобное. 

Ранее диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона.

Также мы писали о полезных напитках, которые помогут пережить морозы и поднять настроение

Видео: РБК-Украина

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