Украинцам рассказали, как сэкономить на правильном питании

На самом деле, правильное питание может быть совсем недорогим
Здоровое и разнообразное питание обходится человеку гораздо дешевле снеков и фаст-фуда.
Как рассказала диетолог Бахар Ниязова, сэкономить на правильном питании можно, придерживаясь нескольких простых советов.
В частности, по словам специалиста, нужно постараться готовить дома. Это помимо всего прочего сэкономит деньги и время.
Также нужно выбирать сезонные фрукты и овощи (капуста, кабачки, корнеплоды), отдавая предпочтение отечественным производителям.
Кроме того, Ниязова советует украинцам найти альтернативу дорогим продуктам. К бюджетным суперпродуктам относятся, например, яйца, капуста, кефир, отруби и яблоки.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Еще диетолог советует писать список перед походом в супермаркет.
"Продумайте ваше меню на неделю и составьте список покупок. Так вы убережете свой кошелек и заполните холодильник только необходимыми продуктами", - цитирует диетолога "КП в Украине".
Также нужно делать правильные недорогие перекусы: яблоко с парой грецких орехов, стакан кефира с семенами чиа, сухофрукты и тому подобное.
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Видео: РБК-Украина