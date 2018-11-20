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Українцям розповіли, як заощадити на правильному харчуванні

Lite » Їжа 20.11.2018 - 07:01
Українцям розповіли, як заощадити на правильному харчуванні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Насправді, правильне харчування може бути зовсім недорогим

Здорове і різноманітне харчування обходиться людині набагато дешевше, ніж снеки і фастфуд.

Як розповіла дієтолог Бахар Ніязова, заощадити на правильному харчуванні можна, дотримуючись кількох простих порад.

Зокрема, за словами фахівця, потрібно постаратися готувати вдома. Це окрім всього іншого заощадить гроші і час.

Також потрібно вибирати сезонні фрукти і овочі (капуста, кабачки, коренеплоди), віддаючи перевагу вітчизняним виробникам.

Крім того, Ніязова радить українцям знайти альтернативу дорогим продуктам. До бюджетних суперпродуктів відносяться, наприклад, яйця, капуста, кефір, висівки і яблука.

Українцям розповіли, як заощадити на правильному харчуванні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще дієтолог радить писати список перед походом до супермаркету.

"Продумайте ваше меню на тиждень і складіть список покупок. Так ви вбережете свій гаманець і заповните холодильник тільки необхідними продуктами", - цитує дієтолога "КП в Україні".

Також потрібно робити правильні недорогі перекуси: яблуко з парою волоських горіхів, стакан кефіру з насінням чіа, сухофрукти тощо.

Раніше дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону.

Також ми писали про корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій.

Відео: РБК-Україна

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