Українцям розповіли, як заощадити на правильному харчуванні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Насправді, правильне харчування може бути зовсім недорогим

Здорове і різноманітне харчування обходиться людині набагато дешевше, ніж снеки і фастфуд.

Як розповіла дієтолог Бахар Ніязова, заощадити на правильному харчуванні можна, дотримуючись кількох простих порад.

Зокрема, за словами фахівця, потрібно постаратися готувати вдома. Це окрім всього іншого заощадить гроші і час.

Також потрібно вибирати сезонні фрукти і овочі (капуста, кабачки, коренеплоди), віддаючи перевагу вітчизняним виробникам.

Крім того, Ніязова радить українцям знайти альтернативу дорогим продуктам. До бюджетних суперпродуктів відносяться, наприклад, яйця, капуста, кефір, висівки і яблука.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще дієтолог радить писати список перед походом до супермаркету.

"Продумайте ваше меню на тиждень і складіть список покупок. Так ви вбережете свій гаманець і заповните холодильник тільки необхідними продуктами", - цитує дієтолога "КП в Україні".

Також потрібно робити правильні недорогі перекуси: яблуко з парою волоських горіхів, стакан кефіру з насінням чіа, сухофрукти тощо.

Раніше дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону.

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Відео: РБК-Україна