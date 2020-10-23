Украинские осенние суперфуды: диетолог поделилась полезным списком
Пятница 23 октября 2020 13:37
Новина українською
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог назвала локальные сезонные суперфуды, которые помогут укрепить здоровье
Лето ушло и забрало с собой много источников микронутриентов и антиоксидантов. Но осень — не менее богатая на суперфуды пора.
Калина и облепиха — два осенних украинских суперфуда, полезные свойства которых неоспоримы и использовались нашими предками с давних времен. О том, чем же так ценны эти продукты в рационе рассказала в Instagram диетолог Наталья Самойленко.
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Калина
- Кладезь витаминов А, С, Е, Р, К
- Содержит Калий, Магний, Цинк, Железо
- Настоящий продукт anti-age! Это источник антиоксидантов, что способствует нейтрализации влияния свободных радикалов и торможению процессов старения, которые вызываются им.
- Нормализирует работу ЖКТ и печени, укрепляет иммунитет, понижает давление и нормализирует пульс, поддерживает нервную систему, предотвращает развитие аллергических реакций и даже раковых клеток. Полезна для женского здоровья.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Несмотря на колоссальную пользу калины, есть ситуации, когда употреблять ее не стоит:
- при пониженном давлении калина снизит его еще больше
- при беременности (может нарушать гормональный баланс)
- при подагре, артрите и других заболеваниях суставов
- при тромбофлебите
- при болезнях почек, печени.
Облепиха — еще один локальный суперфуд.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Содержит витамины Е, А, группы В, К и Р.
- В ней много каротина, яблочной кислоты, железа, магния, марганца, кремния и других полезных веществ.
- Содержит фитонциды, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде.
- Поднимает настроение (благодаря серотонину).
- Снимает воспаление, заживляет раны, укрепляет сосуды, стимулирует пищеварения и выработку желудочного сока.
- Особенно полезна облепиха беременным девушкам — повышает иммунитет, повышает уровень гемоглобина, избавляет от авитаминоза и является источником фолиевой кислоты.
Осторожными с облепихой нужно быть людям с панкреатитом, гепатитом, острым холециститом, мочекаменной болезнью, заболеваниями печени и желчного пузыря.
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Не бойтесь замораживать облепиху — она все равно не потеряет своих свойств. Употребляйте с добавлением меда или делайте чай из облепихи и будьте здоровы.
Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала, как правильно питаться в условиях нехватки свободного времени.