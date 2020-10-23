Українські осінні суперфуди: дієтолог поділилася корисним списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог назвала локальні сезонні суперфуди, які допоможуть зміцнити здоров'я

Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь — не менше багата на суперфуды пора.

Калина і обліпиха — два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів. Про те, чим же цінні ці продукти в раціоні розповіла в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.

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Калина

Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К

Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо

Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються їм.

Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:

при зниженому тиску калина знизить його ще більше

при вагітності (може порушувати гормональний баланс)

при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів

при тромбофлебіті

при хворобах нирок, печінки.

Обліпиха — ще один локальний суперфуд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.

В неї багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.

Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях та застуді.

Піднімає настрій (завдяки серотоніну).

Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.

Особливо корисна обліпиха вагітним дівчатам — підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.

Обережними з нею потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.

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Не бійтеся заморожувати обліпиху — вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, як правильно харчуватися в умовах нестачі вільного часу.