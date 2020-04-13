Топ-7 действенных лайфхаков от переедания: диетолог поделилась списком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась уловками, которые помогут предотвратить переедание

Во время карантина, когда кухня становится столицей квартиры, а единственный повод выйти из дома – походы в магазин, переедать становится проще. К тому же, этот процесс практически незаметный – кусочничать в течение дня входит в привычку. Диетолог Ольга Безугла, которая ранее раскрыла секреты здорового и бюджетного питания, поделилась в Instagram лайфхаками, как избежать переедания на карантине.

В период длительного нахождения дома нам свойственно переедать, но с этим можно работать, вернее - нужно, что же делать ?

Вода вместо перекуса. Да, больше пить, пришли на кухню - выпили стакан воды - развернулись и ушли, это Ваш перекус! Нам свойственно путать чувство голода с чувством жажды! Стресс нужно не заедать, а запивать. Только водой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Половина тарелки вашего блюда всегда состоит из овощей и трапезу важно также начинать с овощей, так Вы сможете контролировать чувство сытости!

Ешьте медленее. Фокус тщательной механической обработки пищи с помощью хорошего пережевывания (флетчеризма) помогает сократить количество пищи на половину и надолго оставаться сытым.

Всегда завтракайте. Употребление завтрака, богатого клетчаткой и белками, может предотвратить тягу к еде и обеспечить сытость в течение всего дня.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уберите удобство из еды. Не нужно выкладывать печеньки и конфеты в красивые конфетницы, так они легко доступны, прячем подальше. Они же не испортятся, так вы более реже будете их употреблять!

Отключите все, пока Вы едите. Учитесь трапезничать с семьей за обеденным столом, чувствуя вкус пищи, ее текстуру, общаясь с семьей о сегодняшнем дне. В экспериментах подтверждено, люди, во время просмотра TV ели на 36% больше хлебобулочных изделий и на 71% больше макарон и сыра, а вот полезной едой в виде овощей переедали лишь на на 11%.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как только поужинали - идите чистить зубы. Мысль о том, что придется опять чистить зубы, если ночью еще что то съедите может отпугнуть немного ночной жор.

Ранее диетолог Елена Кален научила готовить идеальный завтрак.