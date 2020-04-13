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Топ-7 дієвих лайфхаків від переїдання: дієтолог поділилася списком

Lite » Їжа 13.04.2020 - 08:37
Топ-7 дієвих лайфхаків від переїдання: дієтолог поділилася списком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася хитрощами, які допоможуть запобігти переїданню

Під час карантину, коли кухня стає столицею квартири, а єдиний привід вийти з дому – походи в магазин, переїдати стає простіше. До того ж, цей процес практично непомітний – попоїсти протягом дня входить в звичку. Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше розкрила секрети здорового і бюджетного харчування, поділилася в Instagram лайфхаками, як уникнути переїдання на карантині.

У період тривалого перебування вдома нам властиво переїдати, але з цим можна працювати, вірніше - потрібно, що ж робити ?

Вода замість перекусу. Так, більше пити, прийшли на кухню - випили склянку води - розвернулися і пішли, це Ваш перекус! Нам властиво плутати почуття голоду з почуттям спраги! Стрес потрібно не заїдати, а запивати. Тільки водою.

Топ-7 дієвих лайфхаків від переїдання: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Половина тарілки вашого страви завжди складається з овочів і трапезу важливо також починати з овочів, так Ви зможете контролювати почуття ситості!

Їжте повільніше. Фокус ретельної механічної обробки їжі з допомогою хорошого пережовування (флетчеризма) допомагає скоротити кількість їжі на половину і надовго залишатися ситим.

Завжди снідайте. Вживання сніданку, багату клітковиною і білками, може запобігти тязі до їжі і забезпечити ситість протягом всього дня.

Топ-7 дієвих лайфхаків від переїдання: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приберіть зручність з їжі. Не потрібно викладати печиво та цукерки в красиві цукерниці, так вони легко доступні, ховаємо подалі. Вони ж не зіпсуються, так ви рідше будете їх вживати!

Вимкніть все, поки Ви їсте. Вчіться трапезувати з родиною за обіднім столом, відчуваючи смак їжі, її текстуру, спілкуючись із родиною про сьогоднішній день. В експериментах підтверджено, люди, під час перегляду TV їли на 36% більше хлібобулочних виробів і на 71% більше макаронів і сиру, а от корисною їжею у вигляді овочів переїдали лише на 11%.

Топ-7 дієвих лайфхаків від переїдання: дієтолог поділилася списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як тільки повечеряли - ідіть чистити зуби. Думка про те, що доведеться знову чистити зуби, якщо вночі ще що то з'їсте може відлякати трохи нічний жор.

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