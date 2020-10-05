Топ-7 быстрых и вкусных завтраков для отличного начала дня

Завтрак должен быть не только питательным, но также здоровым и вкусным, а еще и поднимающим настроение. Вы уже устали от однообразия в еде и готовы все бросить?

Не стоит спешить, ведь всегда можно разнообразить свое начало дня новыми простыми рецептами. Нутрициолог Надежда Пахирко предложила 7 новых идей для завтраков на своей странице в Instagram.

⠀

1. "МАЛИНОВАЯ ВАНИЛЬ"

Сварите геркулес долгой варки на молоке 1,5%, добавьте сахзам, немного сливочного масла и ванилин. Подавать со свежей или размороженной малиной, рубленным жаренным миндалем.



⠀

2. КЛУБНИЧНАЯ ЛЕПЕШКА

55 гр цельнозерновой муки, 40 гр 1,5% молока, яйцо, сахзам, мелко рубленная клубника. Вымесить тесто, добавить клубнику. Выпекать на медленном огне на АП сковороде без масла с двух сторон. Подавать с натуральным йогуртом.



⠀

3. РУЛЕТ С СОЛЕНОЙ РЫБКОЙ В ДОМАШНЕМ ЛАВАШЕ. 2 порции.

Смешать 50 гр пшеничной цз муки с солью и добавить 25 гр теплой воды. Замешать плотное тесто. Завернуть в пленку, оставить на 30 мин. Раскатываем 2 лепешки толщиной 1 мм. Печем на сухой сковороде, меньше минуты с каждой стороны. Нагрев - высокий. Творог 2% смешать с соевым соусом, добавить рубленную зелень. Намазать лаваш и положить кусочки рыбки. Свернуть в рулет.



⠀

4. ЗАПЕКАНКА С БАНАНОМ.

Смешать 200 г творога 2%, 1 банан, 1 яйцо с 3 ст.л пшеничной ц/з муки или молотым геркулесом. Выпекаем в силиконовой форме в духовке при 180С, 30 мин.



⠀

5. ОВСЯНЫЕ ОЛАДУШКИ С ИЗЮМОМ

Измельчаем 30 гр овсяных хлопьев и 20 гр отрубей, добавляем 50 гр 2% творога, 1 яйцо, сахзам по вкусу. Добавляем 1 ст ложку изюма. Перемешиваем. Выпекаем на АП сковороде без масла с двух сторон на медленном огне.



⠀

6. ПП-ТОСТ С КРЕМОМ ИЗ АВОКАДО И СЕМЕНАМИ ТЫКВЫ

Ржаной ц/з хлеб подсушить в духовке. Авокадо очистить, пюрировать в блендере с солью и укропом. Намазать на хлеб и посыпать тыквенными семечками.



⠀

7. СЫРНАЯ МИНИ-ПИЦЦА

Смешать 1 яйцо с 3 ст.л.овсяных отрубей или молотых хлопьев с 1 ст.л.мягкого творога, посолить. Замесить тесто, оставить на 15 минут. Выложить в силиконовую форму в виде лепешки. Запекаем в разогретой духовке на 180С 15 минут. Посыпаем нежирным сыром и зеленью, кусочками помидор. Снова в духовку на 10 минут.

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)

Напомним, что ранее диетолог Анна Гарнец рассказала о полезных сезонных продуктах и научила их вкусно готовить.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова научила экономить, но при этом питаться вкусно и разнообразно.