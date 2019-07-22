Топ-6 продуктов, которые очищают организм лучше лекарств

Все они есть на каждой кухне и очень эффективны
Если вы периодически (или часто) едите не очень здоровую пищу, ваше тело "засоряется" токсинами и шлаками. Однако есть обычные продукты, которые помогут очистить организм безо всяких лекарств. Их перечнем поделилась фитнес-блогер и эксперт по похудению Ира Кайданович на своей странице в Instagram.
Все эти продукты есть буквально на каждой кухне и стоят недорого, а вот пользу принесут ощутимую.
1. Красная свекла
Содержит клетчатку, фосфор, медь, витамин С и ряд органических кислот, которые улучшают "движение" еды и уничтожает "плохие" гнилостные бактерии в кишечнике. Также в ее состав входит липотропное вещество бетаин, которое заставляет печень лучше избавляться от токсинов. ⠀
Способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).
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Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Белокочанная капуста
Содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают "связывать" тяжелые металлы и токсины, затем выводить их из кишечника. Капуста богата органическими кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. В капусте содержится очень редкий витамин U (Метионин), он обезвреживает опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы.
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3. Чеснок
В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных компонентов. Они снижают уровень "плохого" холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), "выводят" глистов и т д.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Репчатый лук
Его главная ценность - фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Большое количество серы позволяет эффективно обезвреживать и удалять все вредное.
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5. Яблоки
Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу ЖКТ - "связывают" шлаки и токсины, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров и т.д. Яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого стафилококка, вирусов гриппа.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
6. Клюква
Это один из самых мощных природных антибиотиков и противовирусных средств, который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не менее важно и то, что клюква борется с образованием и развитием раковых клеток, а также с появлением тромбов и бляшек в сосудах.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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