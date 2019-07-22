Топ-6 продуктов, которые очищают организм лучше лекарств

Если вы периодически (или часто) едите не очень здоровую пищу, ваше тело "засоряется" токсинами и шлаками. Однако есть обычные продукты, которые помогут очистить организм безо всяких лекарств. Их перечнем поделилась фитнес-блогер и эксперт по похудению Ира Кайданович на своей странице в Instagram.

Все эти продукты есть буквально на каждой кухне и стоят недорого, а вот пользу принесут ощутимую.

1. Красная свекла

Содержит клетчатку, фосфор, медь, витамин С и ряд органических кислот, которые улучшают "движение" еды и уничтожает "плохие" гнилостные бактерии в кишечнике. Также в ее состав входит липотропное вещество бетаин, которое заставляет печень лучше избавляться от токсинов. ⠀

Способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Белокочанная капуста

Содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают "связывать" тяжелые металлы и токсины, затем выводить их из кишечника. Капуста богата органическими кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. В капусте содержится очень редкий витамин U (Метионин), он обезвреживает опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы.

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3. Чеснок

В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных компонентов. Они снижают уровень "плохого" холестерина в крови и прочищают сосуды, убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), "выводят" глистов и т д.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Репчатый лук

Его главная ценность - фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах. Эти вещества всего за несколько секунд способны убить многие бактерии и грибки. Большое количество серы позволяет эффективно обезвреживать и удалять все вредное.

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5. Яблоки

Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу ЖКТ - "связывают" шлаки и токсины, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров и т.д. Яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого стафилококка, вирусов гриппа.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Клюква

Это один из самых мощных природных антибиотиков и противовирусных средств, который эффективно очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не менее важно и то, что клюква борется с образованием и развитием раковых клеток, а также с появлением тромбов и бляшек в сосудах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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