Топ-6 продуктів, які очищають організм краще ліків

Якщо ви періодично (або часто) їсте не дуже здорову їжу, ваше тіло "засмічується" токсинами і шлаками. Однак є звичайні продукти, які допоможуть очистити організм без всяких ліків. Їх переліком поділилася фітнес-блогер та експерт по схудненню Іра Кайданович на своїй сторінці в Instagram.

Всі ці продукти є буквально на кожній кухні і коштують недорого, а от користь принесуть відчутну.

1. Червоний буряк

Містить клітковину, фосфор, мідь, вітамін С і ряд органічних кислот, які покращують "рух" їжі і знищують "погані" гнильні бактерії в кишечнику. Також до її складу входить ліпотропна речовина бетаїн, яка змушує печінку краще позбавлятися від токсинів. ⠀

Сприяє омолодженню організму за рахунок фолієвої кислоти (створюється більше нових клітин) і кварцу (поліпшується стан шкіри, волосся і нігтів).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Білокочанна капуста

Містить велику кількість харчових волокон, які допомагають "пов'язувати" важкі метали і токсини, потім виводити їх з кишечника. Капуста багата органічними кислотами, які покращують травлення і нормалізують мікрофлору органів травлення. У капусті міститься дуже рідкісний вітамін U (Метіонін), він знешкоджує небезпечні хімічні речовини, бере участь у синтезі вітамінів і навіть загоює виразки.

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3. Часник

В одному зубчику часнику міститься більше 400 корисних компонентів. Вони знижують рівень "поганого" холестерину в крові і прочищають судини, вбивають клітини мільтиформної гліобластоми (причина раку мозку), знищують дифтерійну, туберкульозну паличку і хелікобактер (причина виразки шлунка), "виводять" глистів і т д.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Ріпчаста цибуля

Її головна цінність - фітонциди, які містяться в ефірних маслах. Ці речовини всього за кілька секунд здатні вбити багато бактерії і грибки. Велика кількість сірки дозволяє ефективно знешкоджувати і видаляти все шкідливе.

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5. Яблука

Завдяки пектину і клітковини, яблука нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту - "пов'язують" шлаки і токсини, стимулюють вироблення шлункового соку, позбавляють від запорів і т. д. Яблука вбивають збудників дизентерії, золотистого стафілокока, вірусів грипу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Журавлина

Це один з найбільш потужних природних антибіотиків та противірусних засобів, який ефективно очищають сечовий міхур і сечовивідні шляхи від шкідливих бактерій. Не менш важливо і те, що журавлина бореться з утворенням і розвитком ракових клітин, а також з появою тромбів і бляшок у судинах.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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