Топ-5 "золотых" правил питания для женщин зрелого возраста: список эксперта

Не для кого не секрет, что от качества питания зависит не только здоровье, но и внешний вид. Пища для нас является не только источником энергии и витаминов, но и строительным материалом для клеток. С возрастом рацион стоит пересмотреть, ведь потребности взрослого организма отличаются от запросов юного. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее озвучила топ-5 правил стройности, в Instagram поделилась советами по питанию для женщин зрелого возраста.

После 40 лет многие начинают задумываться об изменении рациона, так как к этому возрасту вопрос ценности здоровья и хорошего самочувствия становится все более актуальным.

⠀

Важные правилами по выбору продуктов для женщин зрелого возраста:

1.В рацион на неделю включать не менее 30 продуктов. Это поможет сделать меню разнообразным и обеспечить достаточное поступление питательных веществ в организм.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Каждый прием пищи должен содержать белок. Женщинам он необходим для образования коллагена, а мужчинам, как строительный материал для построения мышц.

⠀

3.Важно употреблять жиры, уменьшая долю животных. Это можно сделать, если выбирать мясо с минимальной жировой прослойкой, а птицу готовить без кожи. При этом необходимо обеспечить поступление растительных жиров — употреблять в пищу орехи, авокадо и нерафинированное масло.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.При выборе молочных продуктов стоит отдать предпочтение тем, у которых содержание жира от 1.5 до 5%, так как у обезжиренного продукта ухудшаются вкусовые качества, которые часто исправляют повышенным содержанием сахара, вкусовых добавок, загустителей, крахмала или эмульгаторов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Стоит отказаться от рафинированных растительных масел, так как они не несут никакой пользы, кроме повышения энергетической ценности продукта и улучшения его вкусовых качеств. Салаты можно заправлять любым нерафинированным маслом, меняя его каждые 2 месяца, а мясные и рыбные продукты запекать в духовке или готовить в мультиварке.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова раскрыла всю правду о молоке с длительным сроком годности.