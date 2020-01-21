Топ-5 "золотих" правил харчування для жінок зрілого віку: список експерта

Не для кого не секрет, що від якості харчування залежить не тільки здоров'я, але і зовнішній вигляд. Їжа для нас є не тільки джерелом енергії і вітамінів, але і будівельним матеріалом для клітин. З віком раціон варто переглянути, адже потреби дорослого організму відрізняються від запитів юного. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше озвучила топ-5 правил стрункості, в Instagram поділилася порадами щодо харчування для жінок зрілого віку.

Після 40 років багато хто починає замислюватися про зміну раціону, так як до цього віку питання цінності здоров'я і гарного самопочуття ставають все більш актуальними.

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Важливі правилами щодо вибору продуктів для жінок зрілого віку:

1.У раціон на тиждень включати не менше 30 продуктів. Це допоможе зробити меню різноманітним і забезпечити достатнє надходження поживних речовин в організм.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Кожний прийом їжі повинен містити білок. Жінкам він необхідний для утворення колагену, а чоловікам, як будівельний матеріал для побудови м'язів.

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3.Важливо вживати жири, зменшуючи частку тварин. Це можна зробити, якщо вибирати м'ясо з мінімальною жировим прошарком, а птицю готувати без шкіри. При цьому необхідно забезпечити надходження рослинних жирів — вживати в їжу горіхи, авокадо і нерафіновану олію.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.При виборі молочних продуктів варто віддати перевагу тим, у яких вміст жиру від 1.5 до 5%, так як у знежиреного продукту погіршуються смакові якості, які часто виправляють підвищеним вмістом цукру, смакових добавок, загусників, крохмалю або емульгаторів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Варто відмовитися від рафінованої рослинної олії, так як вони не несуть ніякої користі, крім підвищення енергетичної цінності продукту та поліпшення його смакових якостей. Салати можна заправляти будь-якою нерафінованою олією, змінюючи її кожні 2 місяці, а м'ясні і рибні продукти запікати в духовці або готувати в мультиварці.

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