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Как прекратить переедать: топ-5 лайфхаков от эксперта

Lite » Еда 03.06.2020 - 12:38
Как прекратить переедать: топ-5 лайфхаков от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тренер по изменению привычек дала советы худеющим, как избежать срывов

Порой обилие вкусной еды на столе становиться непреодолимым соблазном насколько, что влечет за собой переедание. Во время похудения сорваться и наестся лишнего – проще простого, а ведь после пищевого срыва непременно придет раскаяние за свой опрометчивый поступок. Тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич в Instagram раскрыла топ-5 секретов, как не переедать и пояснила, почему это происходит.

Во время приема пищи вырабатывается гормон удовольствия — эндорфин. Он вынуждает людей иногда есть больше, чем реально нужно для хорошего уровня энергии и здоровья.

Переедая, мы увеличиваем количество удовольствия. Организму при этом столько еды не нужно, съеденное откладывается в виде лишнего веса.

Как прекратить переедать: топ-5 лайфхаков от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избавиться от привычки переедать?

1. Есть медленно. Когда мы едим быстро, то глотаем большие куски, они плохо перевариваются, аппетит растет, а организм — в стрессе. Чтобы снизить стресс, едим еще больше.

2. Получайте удовольствие от разнообразия, а не от количества. Купите красивый набор специй. Сочетайте новые ингредиенты. Создавайте контраст вкусовых ощущений.

3. Один прием пищи — одна тарелка с едой. Не ставьте на стол много разных блюд. Психологически сложно не попробовать все. Чем меньше ассортимент — тем меньше соблазнов.

Как прекратить переедать: топ-5 лайфхаков от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Сделайте нездоровую пищу более труднодоступной. Если у вас есть запасы "для гостей" или "для детей", не храните их на видном месте. Идеально — в шкафу в закрытой емкости (коробке).

5. Мотивация изнутри. Иногда говорят: "Я должен/должна похудеть". Так бывает, когда худеют не для себя, а "ради партнера" или чтобы соответствовать общепринятым нормам. Преобразуйте "я должна похудеть" в "я хочу похудеть" и запишите 5 причин, почему вы этого хотите.

Ранее диетолог Альбина Комиссаровала составила рейтинг вредных пищевых привычек, которые мешают сбросить вес.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
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