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Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду

Lite » Еда 06.07.2020 - 14:33
Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала, как не стоит делать желающим похудеть

Во время похудения легко допустить одну из частых ошибок, которые в итоге приводят к срывам, голоду и негативным последствиям для веса и здоровья. Однако их легко исправить, владея информацией. Диетолог Наталья Макиенко перечислила в своем Instagram популярные заблуждения.

1. Замена завтрака на кофе. Такой завтрак приведет к нарушениям в работе ЖКТ, изжоге, сухости кожи, повысит кортизол и нарушит работу кишечника.

Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Пропуск обеда, белковый обед или овощной обед - все варианты приведут к повышенной тяги к сладкому, к вечернему голоду и т.д.

3. Переизбыток белка в рационе или белок в каждый прием пищи.

Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду

Иллюстративное фото (pexels.com)


4. Недостаток/переизбыток воды в рационе. Да, много - не значит хорошо. Не хватает электролитов и минеральных веществ, увеличивается суточный диурез, повышается нагрузка на почки, на весь организм.

5. Ужин до 18.00. Это ошибка, если только Вы не ложитесь спать в 21.00. Огромный интервал между ужином и завтраком на следующий день вредит метаболизму, а ранний ужин еще и приводит к голоду ночью.

Топ-5 ошибок при похудении, которые приводят к срывам и голоду

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала правду о ягодах в рационе худеющих.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины похудениедиетолог
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