"Ловушки" правильного питания: почему вы не худеете

Эксперт расписала возможные причины отсутствия прогресса в похудении
Помогите! Я всее делаю правильно, но совсем не худею. В чем причина? Нутрициолог Кристина Шереметьева на своей странице в Instagram рассмотрела возможные причины того, что вы не худеете, даже если вроде бы соблюдаете правильное питание.
Итак, проверьте себя:
Я не ем сахар. Только натурпродукты!
Отказ от сахара – это здорово! Но мёд, кленовый сироп, нектар агавы, которыми мы заменяем сахар, содержат в себе столько же калорий. И пользы от этих подсластителей никакой. Исключение – мёд. Рекомендую есть его в небольших количествах. Двух чайных ложек в день, в первой половине дня будет достаточно.
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Я ем салаты!
В овощах и зелени много клетчатки, они хорошо утоляют голод. Но салат салату рознь! Возьмём хотя бы салат «Цезарь». В нём на порцию примерно 30г жиров и 400ккал.
Ингредиенты в салате могут быть и не очень калорийными, но вот заправка может превратить ваше овощное блюдо в калорийную бомбу. Я рекомендую оливковое масло, лимонный сок и домашний йогурт. И следите за размерами порций.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Я ем только «полезное»!
Допустим ваш обычный завтрак – бутерброд на 200ккал. А тут вы решили перейти на правильное питание и едите цельнозерновые мюсли с фруктами и йогуртом, которые в тандеме тянут уже больше 400-450 ккал.
Помните, «здоровые» магазинные продукты часто содержат много сахара и лишних жиров. Либо готовьте еду сами, либо внимательно читайте этикетки. Не позволяйте маркетологам вводить вас в заблуждение: не всё «полезное» действительно полезно.
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Я стараюсь есть больше фруктов!
Это хорошо, только если мы едим их целиком и умеренно. Фрукты содержат фруктозу, а это тот же самый сахар (простой углевод) и на наш лишний вес он влияет соответсвующие.
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Особо стоит отметить свежевыжатые соки. Когда мы едим фрукты целиком, благодаря кожурке энергия медленнее попадает в кровь, и у организма есть немного времени ее потратить. А вот соки такого эффекта не дают и энергия быстрее идёт в жир.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
И ещё я равнодушна к сладкому, но выпечку люблю. Помним, любая выпечка - это тоже сахар( в составе преобладают моносахариды), пусть и не сладкий на вкус. В пирожке с капустой сахара будет очень много.
Кстати, диетолог Лора Филиппова рассказала, как выбрать максимально полезный хлеб для худеющих.
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Автор: Lite