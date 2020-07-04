"Ловушки" правильного питания: почему вы не худеете

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт расписала возможные причины отсутствия прогресса в похудении

Помогите! Я всее делаю правильно, но совсем не худею. В чем причина? Нутрициолог Кристина Шереметьева на своей странице в Instagram рассмотрела возможные причины того, что вы не худеете, даже если вроде бы соблюдаете правильное питание.

Итак, проверьте себя:

Я не ем сахар. Только натурпродукты!

Отказ от сахара – это здорово! Но мёд, кленовый сироп, нектар агавы, которыми мы заменяем сахар, содержат в себе столько же калорий. И пользы от этих подсластителей никакой. Исключение – мёд. Рекомендую есть его в небольших количествах. Двух чайных ложек в день, в первой половине дня будет достаточно.

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Я ем салаты!

В овощах и зелени много клетчатки, они хорошо утоляют голод. Но салат салату рознь! Возьмём хотя бы салат «Цезарь». В нём на порцию примерно 30г жиров и 400ккал.

Ингредиенты в салате могут быть и не очень калорийными, но вот заправка может превратить ваше овощное блюдо в калорийную бомбу. Я рекомендую оливковое масло, лимонный сок и домашний йогурт. И следите за размерами порций.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Я ем только «полезное»!

Допустим ваш обычный завтрак – бутерброд на 200ккал. А тут вы решили перейти на правильное питание и едите цельнозерновые мюсли с фруктами и йогуртом, которые в тандеме тянут уже больше 400-450 ккал.

Помните, «здоровые» магазинные продукты часто содержат много сахара и лишних жиров. Либо готовьте еду сами, либо внимательно читайте этикетки. Не позволяйте маркетологам вводить вас в заблуждение: не всё «полезное» действительно полезно.

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Я стараюсь есть больше фруктов!

Это хорошо, только если мы едим их целиком и умеренно. Фрукты содержат фруктозу, а это тот же самый сахар (простой углевод) и на наш лишний вес он влияет соответсвующие.

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Особо стоит отметить свежевыжатые соки. Когда мы едим фрукты целиком, благодаря кожурке энергия медленнее попадает в кровь, и у организма есть немного времени ее потратить. А вот соки такого эффекта не дают и энергия быстрее идёт в жир.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

И ещё я равнодушна к сладкому, но выпечку люблю. Помним, любая выпечка - это тоже сахар( в составе преобладают моносахариды), пусть и не сладкий на вкус. В пирожке с капустой сахара будет очень много.

Кстати, диетолог Лора Филиппова рассказала, как выбрать максимально полезный хлеб для худеющих.

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Автор: Lite