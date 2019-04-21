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Топ-5 блюд фастфуда, которые могут быть полезны

Lite » Еда 21.04.2019 - 08:54
Топ-5 блюд фастфуда, которые могут быть полезны
Иллюстративное фото (pexels.com)

Некоторые блюда так называемой быстрой еды могут быть вполне полезны

В современном мире многие люди сталкиваются с ситуациями, когда бывает не просто выделить время для приготовления пищи, поэтому, даже зная о вреде фаст-фуда, перекусывают шаурмой и продолжают ходить в Макдональдс и подобные заведения. Однако не весь фастфуд однозначно вреден - оказывается, быстрая еда может быть и полезной, рассказала диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram.

"Принято считать, что к фастфуду относятся только хот-доги, бургеры и картошка фри. Но так ли это на самом деле? В разных странах в это понятие вкладывают разные значения. Например, в Японии к быстрой еде относят суши и роллы, во Франции - овощные салаты и супы, а также смузи и соки", - отметила эксперт.

При детальном разборе некоторые блюда действительно могут принести пользу.

Топ-5 блюд быстрой еды, которые могут быть полезны:

Овощные салаты.

Практически в любом ресторане быстрого питания можно обнаружить салат Цезарь или овощные миксы. Отдавая предпочтение им, вместо бургеров, вы не только утолите голод, но и получите пользу от быстрого питания. Кроме того, овощи медленнее перевариваются и на долгое время утоляют голод. А вот бургеры, из-за большого количества соли и жира, только раздражают желудок и увеличивают аппетит.

Сэндвичи из цельнозернового хлеба с курицей или красной рыбой.

В хлебе из муки грубого помола содержится больше клетчатки и меньше калорий. Мясо курицы обогащает организм белком, а красная рыба - полезными жирами. Приготовление такого сэндвича в домашних условиях не отнимет большое количество времени и будет полезна организму.

Топ-5 блюд фастфуда, которые могут быть полезны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Смузи из фруктов и овощей.

Также полезны и просты в приготовлении. В отличие от соков в них сохраняется больше витаминов и клетчатки, которые необходимы для правильной работы пищеварения. Еще одно преимущество питательного коктейля, заключается в том, что в миксе можно “замаскировать” вкус полезного, но не очень любимого овоща.

Топ-5 блюд фастфуда, которые могут быть полезны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Овощная пицца с оливковым маслом.

При заказе пиццы попросите не использовать большое количество майонеза и кетчупа. Желательно, чтобы блюдо приготовили на тонком тесте и добавили в него побольше овощей и зелени. В таком случае, вкус продукта будет таким же ярким, а возможные неприятные последствия снизиться до минимума.

Вареники с картошкой.

Для приготовления этого старинного блюда традиционно используется бездрожжевое тесто, которые легко переваривается и содержит аминокислоты. Также картофель богат витаминами А, В и РР, при его употреблении организм получает биофлавоноиды - элементы, за счет которых более полно усваивается витамин С. Ни может не радовать и калорийность этого блюда. В 100 граммах содержится примерно 220 ккал.

Топ-5 блюд фастфуда, которые могут быть полезны
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Таким образом, обращая внимание на состав блюда, можно питаться быстро и полезно в любом ритме жизни.

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