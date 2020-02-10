Топ-5 базовых принципов правильного питания: под силу каждому

Эксперт рассказала об оптимальных интервалах между приемами пищи
Правильное питание – это не просто залог стройности и хорошего самочувствия, но еще и здоровья и долголетия. Стоит помнить, что осознанный подход к приему пищи – это образ жизни, а не временные меры. Диетолог Лора Филиппова, которая назвала топ-7 причин отказаться от сладостей, в Instagram перечислила топ-5 базовых принципов правильного питания.
ПП - правильное питание - это образ жизни, а не временная диета. И это не строгие ограничения, не крайности в сторону орторексии, а разумный и здоровый подход к своему здоровью, питанию и телу. ПП - это любовь к себе и осознанность в своем выборе.
Топ-5 базовых принципов здорового питания:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также диетолог рассказала о том, какими должны быть идеальные интервалы между приемами пищи и почему:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что диетолог Виктория Кляуз научила, как не сорваться в процессе похудения.