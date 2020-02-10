Топ-5 базових принципів правильного живлення: під силу кожному

Правильне харчування – це не просто запорука стрункості і гарного самопочуття, але ще і здоров'я і довголіття. Варто пам'ятати, що усвідомлений підхід до прийому їжі – це спосіб життя, а не тимчасові заходи. Дієтолог Лора Філіппова, яка назвала топ-7 причин відмовитися від солодощів, в Instagram перерахувала топ-5 базових принципів правильного харчування.

ПХ - правильне харчування - це спосіб життя, а не тимчасова дієта. І це не суворі обмеження, не крайності в бік орторексії, а розумний і здоровий підхід до свого здоров'я, харчування і тілу. ПХ - це любов до себе і усвідомленість у своєму виборі.

Топ-5 базових принципів здорового харчування:

в тарілці за раз - і білки, і жири, і вуглеводи

щадні способи кулінарної обробки продуктів (смаження при високій температурі - НЕ щадний спосіб!)

максимально цілісні рафіновані продукти

різноманіття смаку і кольору

контроль розміру порції

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог розповіла про те, якими повинні бути ідеальні інтервали між прийомами їжі і чому:

оптимальні перерви між прийомами їжі - 3-4 години, в ідеалі не більше 5-ти;

постійне перекушування не дає інсуліну опуститися до рівня норми, а він, нагадаю, жирозапасающий гормон. Коли інсулін високий, жир запасається, а не спалюється;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

занадто великі перерви між їжею (з розряду - легкий сніданок і потім весь день нічого аж до вечора) може спровокувати сильний і неконтрольований голод. Як результат - багато їжі на ніч.

Нагадаємо, що дієтолог Вікторія Кляуз навчила, як не зірватися в процесі схуднення.