Топ-3 полезные привычки для хорошего пищеварения

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание зачастую негативно сказываются на пищеварительной системе. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно с помощью полезных привычек и питания. Диетолог Анна Елькина дала советы, как помочь своему организму и наладить пищеварение.

Топ-3 привычки:

1. Выбирайте в свой рацион максимально простую, односоставную пищу.

Просто овощи, зелень, крупы (не хлопья и смеси для завтрака), масла (без ароматизаторов и специй и, конечно, недезодорированные и нерафинированные).

Выбирайте птицу, рыбу, яйца, а не ветчину, паштеты и рулеты. Чем проще продукт, тем он безопаснее и полезнее!



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Необходимо тщательно пережевывать пищу (минимум 30 раз!).

Пищеварение начинается в ротовой полости, оттого насколько вы хорошо жуете будет зависеть, насколько хорошо пища усвоится и как быстро выйдет из организма.

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Например, если вы недостаточно пережевали курицу, то соляная кислота не может полностью обработать кусок, и он «падает» камнем в кишечник. Далее в кишечнике бактерии (предназначенные не для белка), начинают поедать этот непереваренный кусок и раздуваться. После этого и начинаются наши «любимые» недомогания: вздутие, дискомфорт после еды, отрыжка, урчание и т.д.

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3. Пейте ДОСТАТОЧНО воды.

Все реакции в организме происходят с помощью воды. Важно не забывать, что пища должна не только системно в нас заходить, но и вовремя покидать. А если в вашем организме сухость, то ничего не может нормально по нему «передвигаться», и в итоге мы страдаем от запоров.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Мы с детства слышим эти правила, особенно про воду и жевание. Но кто из вас им следует?

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