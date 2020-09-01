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Топ-3 корисні звички для хорошого травлення

Автор: Lite

Експерт розповіла, як поліпшити свій метаболізм і самопочуття

Малорухливий спосіб життя і неправильне харчування часто негативно позначаються на травній системі. Змінити ситуацію в кращу сторону можно за допомогою корисних звичок і харчування. Дієтолог Ганна Єлькіна дала поради, як допомогти своєму організму і налагодити травлення.

Топ-3 звички:

1. Вибирайте в свій раціон максимально просту, односкладову їжу.

Просто овочі, зелень, крупи (не пластівці і суміші для сніданку), олії (без ароматизаторів, спецій і, звичайно, недезодоровані і нерафіновані).
Вибирайте птицю, рибу, яйця, а не шинку, паштети і рулети. Чим простіше продукт, тим він безпечніше і корисніше!



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Необхідно ретельно пережовувати їжу (мінімум 30 разів!).

Травлення починається в ротовій порожнині, тому наскільки ви добре жуєте буде залежати, наскільки добре їжа засвоїться і як швидко вийде з організму.

Наприклад, якщо ви недостатньо пережували курку, то соляна кислота не може повністю обробити шматок, і він «падає» каменем в кишечник. Далі в кишечнику бактерії (призначені не для білка), починають поїдати цей неперетравлений шматок і роздуватися. Після цього і починаються наші «улюблені» нездужання: здуття, відчуття дискомфорту після їжі, відрижка, бурчання і т. д.

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3. Пийте ДОСТАТНЬО води.

Всі реакції в організмі відбуваються з допомогою води. Важливо не забувати, що їжа повинна не тільки системно у нас заходити, але і вчасно залишати. А якщо у вашому організмі сухість, то нічого не може нормально по ньому «пересуватися», і в результаті ми страждаємо від запорів.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ми з дитинства чуємо ці правила, особливо про воду і жування. Але хто з вас їм слідує?

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про вживання вуглеводів в період схуднення. Вона перерахувала "корисні" вуглеводи, які слід включити в меню.

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