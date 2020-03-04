Каждой женщине хочется как можно дольше выглядеть молодо и чувствовать себя на все сто. В этом немалую роль играет ваше питание. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее рассказала, как избавиться от сахарной зависимости, отметила на своей странице в Instagram, какие продукты должны присутствовать в вашем рационе, чтобы оставаться вечно молодой.

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Топ-10 продуктов, замедляющих старение:

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Авокадо. Содержит большое количество полезных жиров и витаминов А, С, Е и минералов. Борется с хроническим воспалением, снижает уровень плохого холестерина.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Томаты. Точнее, ошпаренные кипятком томаты, они содержат большое количество ликопина. Это мощный противораковый антиоксидант, защищает организм от окислительного стресса, замедляет старение за счёт борьбы со свободными радикалами.

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Брокколи. Супер полезный продукт, особенно для женщин. Содержит суточную норму витамина С, минералы: железо, кальций, магний. Укрепляет сосуды, предотвращает рак, за счёт содержания сульфорафана.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Костный бульон. Источник жирных кислот, коллагена, минералов, глюкозамина и хондратина. Незаменим для молодой кожи и суставов.

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Жирная рыба. Источник Омеги-3. Предотвращает старение мозга, улучшает состояние кожи и волос.



Ягоды. Источники антиоксидантов, витаминов и минералов. Защищают от свободных радикалов, улучшают работу мозга, предотвращают старческое ухудшение памяти, улучшают состояние кожи.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Вода. Чистая, фильтрованная вода. При недостаточном употреблении воды, кожа теряет эластичность, клетки истощаются, организму не хватает энергии, сосуды становятся хрупкими и уязвимыми, возникает риск инсульта и инфаркта. Организм перестаёт самоочищаться.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Шпинат. Источник железа, магния, витаминов и минералов. Содержит лютеин, что помогает поддерживать хорошее зрение.

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Куркума. Антиоксидант. Бороться с хроническим воспалением организма, которое повреждает клетки, снижает иммунитет, препятствует окислительному стрессу. Предотвращает болезнь Альцгеймера.

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Орехи. Источники полезных жиров, жирорастворимых витаминов А, Е, минералов. Снижают плохой холестерин, нормализуют работу сердца, улучшают состояние кожи.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Ранее нутрициолог Елена Кален назвала топ-3 продукта, которые провоцируют увядание кожи.