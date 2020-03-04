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Топ-10 продуктов, замедляющих старение

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С помощью питания можно дольше оставаться молодой и красивой

Каждой женщине хочется как можно дольше выглядеть молодо и чувствовать себя на все сто. В этом немалую роль играет ваше питание. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее рассказала, как избавиться от сахарной зависимости, отметила на своей странице в Instagram, какие продукты должны присутствовать в вашем рационе, чтобы оставаться вечно молодой.

Топ-10 продуктов, замедляющих старение:

Авокадо. Содержит большое количество полезных жиров и витаминов А, С, Е и минералов. Борется с хроническим воспалением, снижает уровень плохого холестерина.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Томаты. Точнее, ошпаренные кипятком томаты, они содержат большое количество ликопина. Это мощный противораковый антиоксидант, защищает организм от окислительного стресса, замедляет старение за счёт борьбы со свободными радикалами.

Брокколи. Супер полезный продукт, особенно для женщин. Содержит суточную норму витамина С, минералы: железо, кальций, магний. Укрепляет сосуды, предотвращает рак, за счёт содержания сульфорафана.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Костный бульон. Источник жирных кислот, коллагена, минералов, глюкозамина и хондратина. Незаменим для молодой кожи и суставов.


Жирная рыба. Источник Омеги-3. Предотвращает старение мозга, улучшает состояние кожи и волос.


Ягоды. Источники антиоксидантов, витаминов и минералов. Защищают от свободных радикалов, улучшают работу мозга, предотвращают старческое ухудшение памяти, улучшают состояние кожи.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Вода. Чистая, фильтрованная вода. При недостаточном употреблении воды, кожа теряет эластичность, клетки истощаются, организму не хватает энергии, сосуды становятся хрупкими и уязвимыми, возникает риск инсульта и инфаркта. Организм перестаёт самоочищаться.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Шпинат. Источник железа, магния, витаминов и минералов. Содержит лютеин, что помогает поддерживать хорошее зрение.

Куркума. Антиоксидант. Бороться с хроническим воспалением организма, которое повреждает клетки, снижает иммунитет, препятствует окислительному стрессу. Предотвращает болезнь Альцгеймера.

Орехи. Источники полезных жиров, жирорастворимых витаминов А, Е, минералов. Снижают плохой холестерин, нормализуют работу сердца, улучшают состояние кожи.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Ранее нутрициолог Елена Кален назвала топ-3 продукта, которые провоцируют увядание кожи.

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