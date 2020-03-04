ru
ua

Топ-10 продуктів, що уповільнюють старіння

Новини » Їжа   

З допомогою харчування можна довше залишатися молодою і красивою

Кожній жінці хочеться якомога довше виглядати молодо і відчувати себе на всі сто. У цьому чималу роль відіграє ваше харчування. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше розповіла, як позбутися від цукрової залежності, зазначила на своїй сторінці в Instagram, які продукти повинні бути присутніми у вашому раціоні, щоб залишатися вічно молодою.

Топ-10 продуктів, що уповільнюють старіння:

Авокадо. Містить велику кількість корисних жирів і вітамінів А, С, Е і мінералів. Бореться з хронічним запаленням, знижує рівень поганого холестерину.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Томати. Точніше, ошпарені окропом томати, вони містять велику кількість лікопіну. Це потужний протираковий антиоксидант, захищає організм від окислювального стресу, уповільнює старіння за рахунок боротьби з вільними радикалами.

Брокколі. Супер корисний продукт, особливо для жінок. Містить добову норму вітаміну С, мінерали: залізо, кальцій, магній. Зміцнює судини, запобігає раку за рахунок вмісту сульфорафана.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Кістковий бульйон. Джерело жирних кислот, колагену, мінералів, глюкозаміна і хондратина. Незамінний для молодої шкіри та суглобів.


Жирна риба. Джерело Омега-3. Запобігає старінню мозку, покращує стан шкіри і волосся.


Ягоди. Джерела антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Захищають від вільних радикалів, покращують роботу мозку, запобігають старечому погіршенню пам'яті, покращують стан шкіри.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Вода. Чиста, фільтрована вода. При недостатньому вживанні води, шкіра втрачає еластичність, клітини виснажуються, організму не вистачає енергії, судини стають крихкими і вразливими, виникає ризик інсульту та інфаркту. Організм перестає самоочищатися.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Шпинат. Джерело заліза, магнію, вітамінів і мінералів. Містить лютеїн, що допомагає підтримувати хороший зір.

Куркума. Антиоксидант. Бореться з хронічним запаленням організму, яке пошкоджує клітини, знижує імунітет, перешкоджає окислювальному стресу. Запобігає хворобі Альцгеймера.

Горіхи. Джерела корисних жирів, жиророзчинних вітамінів А, Е, мінералів. Знижують поганий холестерин, нормалізують роботу серця, покращують стан шкіри.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Раніше нутриціолог Олена Кален назвала топ-3 продукту, які провокують в'янення шкіри.

Рвуть моє серце: Скрипка, Полякова, Хливнюк висловилися про відмову від гастролів у Росії Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії
Читати всі новини