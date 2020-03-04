Кожній жінці хочеться якомога довше виглядати молодо і відчувати себе на всі сто. У цьому чималу роль відіграє ваше харчування. Нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше розповіла, як позбутися від цукрової залежності, зазначила на своїй сторінці в Instagram, які продукти повинні бути присутніми у вашому раціоні, щоб залишатися вічно молодою.

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Топ-10 продуктів, що уповільнюють старіння:

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Авокадо. Містить велику кількість корисних жирів і вітамінів А, С, Е і мінералів. Бореться з хронічним запаленням, знижує рівень поганого холестерину.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Томати. Точніше, ошпарені окропом томати, вони містять велику кількість лікопіну. Це потужний протираковий антиоксидант, захищає організм від окислювального стресу, уповільнює старіння за рахунок боротьби з вільними радикалами.

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Брокколі. Супер корисний продукт, особливо для жінок. Містить добову норму вітаміну С, мінерали: залізо, кальцій, магній. Зміцнює судини, запобігає раку за рахунок вмісту сульфорафана.



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Кістковий бульйон. Джерело жирних кислот, колагену, мінералів, глюкозаміна і хондратина. Незамінний для молодої шкіри та суглобів.

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Жирна риба. Джерело Омега-3. Запобігає старінню мозку, покращує стан шкіри і волосся.



Ягоди. Джерела антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Захищають від вільних радикалів, покращують роботу мозку, запобігають старечому погіршенню пам'яті, покращують стан шкіри.



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Вода. Чиста, фільтрована вода. При недостатньому вживанні води, шкіра втрачає еластичність, клітини виснажуються, організму не вистачає енергії, судини стають крихкими і вразливими, виникає ризик інсульту та інфаркту. Організм перестає самоочищатися.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Шпинат. Джерело заліза, магнію, вітамінів і мінералів. Містить лютеїн, що допомагає підтримувати хороший зір.

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Куркума. Антиоксидант. Бореться з хронічним запаленням організму, яке пошкоджує клітини, знижує імунітет, перешкоджає окислювальному стресу. Запобігає хворобі Альцгеймера.

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Горіхи. Джерела корисних жирів, жиророзчинних вітамінів А, Е, мінералів. Знижують поганий холестерин, нормалізують роботу серця, покращують стан шкіри.

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Раніше нутриціолог Олена Кален назвала топ-3 продукту, які провокують в'янення шкіри.