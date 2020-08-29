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Топ-10 продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике

Автор: Марина Настевич

Эксперт назвала базовые продукты, которые долго не портятся

О том, какие базовые продукты всегда должны быть в холодильнике в каждом доме, рассказала диетолог Ольга Усенко. В этом полезном списке - то, что не пропадёт через день/два, а также то, из чего можно сделать перекус и что убережёт вас от срыва и от голодовки.

Топ-10 самых практичных продуктов:

1. яйца

2. сыр

3. овощи

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

4. фрукты

5. сливочное масло

6. хлеб/хлебцы (я хлеб храню в холодильнике)

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⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

7. рыбная консерва в собственном соку

8. замороженные овощи

9. морепродукты замороженные или рыба с/с замороженная или просто стейки рыбки в заморозке

10. оливковое масло

А вне холодильника у вас всегда должны быть пару упаковок каш, орехи, семена, макароны твёрдых сортов, сухофрукты.

Вот такой чеклист продуктов, которые лучше всего хранятся и с ними максимальное время ничего не произойдёт. Но из этих продуктов вы можете сделать максимальное разнообразие блюд и приготовить что-то вкусненькое в любой момент.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктов, которые стоит исключить из рациона.

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