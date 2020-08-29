Топ-10 продуктів, які завжди повинні бути в холодильнику

Експерт назвала базові продукти, які довго не псуються
Про те, які базові продукти завжди повинні бути в холодильнику в кожному будинку, розповіла дієтолог Ольга Усенко. У цьому корисному списку - те, що не пропаде через день-два, а також те, з чого можна зробити перекус і що вбереже вас від зриву і від голодування.
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Топ-10 найпрактичніших продуктів:
1. яйця
2. сир
3. овочі
⠀Ілюстративне фото (pexels.com)
4. фрукти
5. вершкове масло
6. хліб/хлібці (я хліб зберігаю в холодильнику)
⠀Ілюстративне фото (pexels.com)
7. рибна консерва у власному соку
8. заморожені овочі
9. морепродукти заморожені або риба з/із заморожена або просто стейки рибки в заморожуванні
10. оливкова олія
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А поза холодильником у вас завжди повинні бути пару упаковок каш, горіхи, насіння, макарони твердих сортів, сухофрукти.
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Ось такий чекліст продуктів, які краще всього зберігаються і з ними максимальний час нічого не станеться. Але з цих продуктів ви можете зробити максимальну різноманітність страв і приготувати щось смачненьке в будь-який момент.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктів, які варто виключити з раціону.