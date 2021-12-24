Теплый салат с баклажанами к новогоднему столу: быстрый и вкусный рецепт

На одну порцию салата вам понадобятся:

баклажан - 50 г

мука - 5 г

помидоры - 50 г

сыр фета - 50 г

рукола и любая другая зелень - по 5 г

специи - по вкусу

подсолнечное масло - 20 мл

бальзамический уксус - 5 мл

сок половинки лимона

Пошаговый рецепт приготовления

Ставим сковородку с маслом на умеренный огонь. Пока она греется, очищаем баклажан от кожицы. Нарезаем крупным кубиком.

Забрасываем в миску. Добавляем чайную ложку куркумы, половину чайной ложки черного молотого перца, соль по вкусу и немного орегано.

"Если есть свежий розмарин, можно его нарезать и тоже отправить к баклажану", - советует Хамидов.

Также в миску добавляем муку. Все хорошенько перемешиваем.

Отправляем баклажан на сковороду. Старайтесь перекладывать так, чтобы мука, которая не впиталась в мякоть, не попала на сковородку. Обжариваем баклажаны на большом огне.

"Учтите, они любят много масла", - предупреждает кулинар.

Берем укроп, руколу, базилик. Крупно рвем и отправляем в миску.

Крупно нарезаем помидор, брынзу режем кубиком. Добавляем вместе с готовыми баклажанами к салату.

Все перемешиваем и доводим до вкуса соком лимона, солью и специями.

Заправляем маслом и бальзамическим уксусом. И подаем.

Приятного аппетита!