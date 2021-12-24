Теплий салат з баклажанами до новорічного столу: швидкий і смачний рецепт

На одну порцію салату вам знадобляться:

баклажан - 50 г

борошно - 5 г

помідори - 50 г

сир фета - 50 г

рукола і будь-яка інша зелень - по 5 г

спеції - за смаком

соняшникова олія - 20 мл

бальзамічний оцет - 5 мл

сік половинки лимона

Покроковий рецепт приготування

Ставимо сковорідку з олією на помірний вогонь. Поки вона гріється, очищаємо баклажан від шкірки. Нарізаємо великим кубиком.

Закидаємо в миску. Додаємо чайну ложку куркуми, половину чайної ложки чорного меленого перцю, сіль за смаком і трохи орегано.

"Якщо є свіжий розмарин, можна його нарізати і теж відправити до баклажану", - радить Хамідов.

Також в миску додаємо борошно. Все гарненько перемішуємо.

Відправляємо баклажан на сковороду. Намагайтеся перекладати так, щоб борошно, яка не вбралося в м'якоть, не потрапило на сковорідку. Обсмажуємо баклажани на великому вогні.

"Врахуйте, вони люблять багато олії", - попереджає кулінар.

Беремо кріп, руколу, базилік. Крупно рвемо і відправляємо в миску.

Нарізаємо помідор великими шматками, бринзу ріжемо кубиком. Додаємо разом з готовими баклажанами до салату.

Все перемішуємо і доводимо до смаку соком лимона, сіллю і спеціями.

Заправляємо маслом і бальзамічним оцтом. І подаємо.

Приємного апетиту!