Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Несложные правила помогают жителям Франции вкусно кушать и не поправляться

Профессиональный врач-диетолог Альбина Комиссарова провела некоторое время в Париже и понаблюдала за местными жителями. По ее словам, большинство из них весьма стройные, однако при этом не сидят на диетах и не отказывают себе во вкусной еде. О том, благодаря чему им это удается, она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, благодаря некоторым привычкам и особенностям питания французы умудряются наслаждаться кулинарными изісками и при этом не поправляться.

Основные особенности питания французов:

Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи - время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем.

Гаджеты за столом - убрать. Особенно в гостях. Это не прилично. За едой люди общаются, но не сидят в телефонах. Это очень хорошая привычка, которая не отвлекает людей от приема пищи.

Не кусочничают. У французов есть четкое время приемов пищи и чай-кофе со вкусняшками, как у нас, не принято.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пропускают завтрак или едят что-то незначительное. Я не назову это хорошей привычкой, но так люди потребляют меньше калорий в течение дня. Тут я бы сделала вывод - не хотите есть, не надо себя заставлять.

Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Вода - как часть рациона. Вы часто видите за нашим столом графин воды? Я - нет. У нас до сих пор люди считают, что еду запивать вредно. Мои французские друзья удивились, что кто-то так думает. Но пить воду можно и нужно, особенно, если хочется.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Много ходят пешком и бегают. Вместо того, чтобы тратить деньги на спортзал, лучше выбрать бесплатный доступный спорт. Тем более, когда вокруг такая архитектура.

Наслаждаются едой! Это важно! Они едят и хлеб (с глютеном) и сыр (с лактозой), не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

"Забыла добавить, что у супермаркетах очень много здоровой готовой еды: различные салаты, фалафель, все это свежее, можно на месте набирать сколько хочешь и взвешивать самостоятельно", - подытожила Комиссарова.

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