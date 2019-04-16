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Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Lite » Еда 16.04.2019 - 08:53
Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Несложные правила помогают жителям Франции вкусно кушать и не поправляться

Профессиональный врач-диетолог Альбина Комиссарова провела некоторое время в Париже и понаблюдала за местными жителями. По ее словам, большинство из них весьма стройные, однако при этом не сидят на диетах и не отказывают себе во вкусной еде. О том, благодаря чему им это удается, она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, благодаря некоторым привычкам и особенностям питания французы умудряются наслаждаться кулинарными изісками и при этом не поправляться.

Основные особенности питания французов:

Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи - время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем.

Гаджеты за столом - убрать. Особенно в гостях. Это не прилично. За едой люди общаются, но не сидят в телефонах. Это очень хорошая привычка, которая не отвлекает людей от приема пищи.

Не кусочничают. У французов есть четкое время приемов пищи и чай-кофе со вкусняшками, как у нас, не принято.

Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пропускают завтрак или едят что-то незначительное. Я не назову это хорошей привычкой, но так люди потребляют меньше калорий в течение дня. Тут я бы сделала вывод - не хотите есть, не надо себя заставлять.

Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку!

Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно.

Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Вода - как часть рациона. Вы часто видите за нашим столом графин воды? Я - нет. У нас до сих пор люди считают, что еду запивать вредно. Мои французские друзья удивились, что кто-то так думает. Но пить воду можно и нужно, особенно, если хочется.

Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Много ходят пешком и бегают. Вместо того, чтобы тратить деньги на спортзал, лучше выбрать бесплатный доступный спорт. Тем более, когда вокруг такая архитектура.

Наслаждаются едой! Это важно! Они едят и хлеб (с глютеном) и сыр (с лактозой), не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру.

Как быть стройным и здоровым: особенности питания французов

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

"Забыла добавить, что у супермаркетах очень много здоровой готовой еды: различные салаты, фалафель, все это свежее, можно на месте набирать сколько хочешь и взвешивать самостоятельно", - подытожила Комиссарова.

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