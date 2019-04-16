Як бути струнким і здоровим: особливості харчування французів

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нескладні правила допомагають жителям Франції смачно їсти і не поправлятися

Професійний лікар-дієтолог Альбіна Комісарова провела деякий час у Парижі та поспостерігала за місцевими жителями. За її словами, більшість з них досить стрункі, однак при цьому не сидять на дієтах і не відмовляють собі в смачній їжі. Про те, завдяки чому їм це вдається, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами експерта, завдяки деяким звичкам і особливостям харчування французи умудряються насолоджуватися кулінарними смаколиками і при цьому не поправлятися.

Основні особливості харчування французів:

Французи нікуди не поспішають. Їсти на ходу? Пардон! На обід потрібно виділяти не менше години, їсти спокійно, розмірено, тому що прийом їжі - час святий. Звичайно, чим повільніше та вдумливіше ми їмо, тим менше переїдаємо.

Гаджети за столом - прибрати. Особливо в гостях. Це не пристойно. За їжею люди спілкуються, але не сидять на телефонах. Це дуже хороша звичка, яка не відволікає людей від прийому їжі.

Не під'їдають шматочками. У французів є чіткий час прийомів їжі і чай-кава зі смаколиками, як у нас, не прийнято.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пропускають сніданок або їдять щось незначне. Я не назву це доброю звичкою, але так люди споживають менше калорій протягом дня. Тут я б зробила висновок - не хочете, не треба себе змушувати.

Багато овочів. Салат обов'язково супроводжує основний прийом їжі, візьміть собі на замітку!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Велика кількість морепродуктів. Нам цю звичку перенести складніше, але включати рибу в раціон дуже навіть правильно.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Вода - як частина раціону. Ви часто бачите за нашим столом графін води? Я - ні. У нас досі люди вважають, що запивати їжу шкідливо. Мої французькі друзі здивувалися, що хтось так думає. Але пити воду можна і потрібно, особливо, якщо хочеться.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Багато ходять пішки і бігають. Замість того, щоб витрачати гроші на спортзал, краще вибрати безкоштовний доступний спорт. Тим більше, коли навколо така архітектура.

Насолоджуються їжею! Це важливо! Вони їдять і хліб (з глютеном) і сир (з лактозою), не придумують собі рамок, а значить, не зриваються, знають міру.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

"Забула додати, що в супермаркетах дуже багато здорової готової їжі: різні салати, фалафель, все це свіже, можна на місці набирати скільки хочеш і зважувати самостійно", - підсумувала Комісарова.

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