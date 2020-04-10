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Стиффадо из говядины по рецепту Григория Германа

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Телеведущий предлагает рецепт вкуснейшего блюда к Пасхе-2020

Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман знает, что подать к пасхальному столу. Известный кулинар предлагает удивить родных оригинальным блюдом из говядины.

Для приготовления праздничного угощения по рецепту Григория Германа, вам понадобится:

  • Говядина (грудинка) – 1,5 кг
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Соевый соус – 100 мл
  • Томатное пюре/соус – 250 мл
  • Уксус винный – 3 ст.л.
  • Уксус бальзамический – 1 ст.л
  • Апельсиновый сок – 150 мл
  • Чеснок сушеный – щепотка
  • Паприка – щепотка
  • Табаско или перец чили – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Маринад. Тщательно смешайте соевый соус, томатное пюре, винный и бальзамический уксус, апельсиновый сок, сушеный чеснок, паприку, табаско, соль в соответствующей посудине. Порежьте лук на четвертины и условно разберите на лепестки. Промойте мясо. Выложите лук на дно глубокой емкости для запекания, а мясо положите сверху, залейте маринадом. Накройте емкость фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа.
  2. В разогретую до 150 градусов духовку отправляем емкость с холодильника, не открывая фольгу. Таймер – на 4-5 часов.
  3. По истечению времени – достаньте емкость из духовки. Вытащите мясо из соуса и разберите его на волокна. Соус можно отправить на час в холодильник.
  4. Достаньте остывший соус и аккуратно снимите замерзший жир. Оставшимся соусом полейте мясо и тщательно перемешайте. Так, из обычной грудинки получается удивительного вкуса и необычайной нежности мясо, с которым Вы можете делать всё: каши, пасты, картофель, сэндвичи, салаты.
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