Стиффадо из говядины по рецепту Григория Германа

Телеведущий предлагает рецепт вкуснейшего блюда к Пасхе-2020
Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман знает, что подать к пасхальному столу. Известный кулинар предлагает удивить родных оригинальным блюдом из говядины.
Для приготовления праздничного угощения по рецепту Григория Германа, вам понадобится:
- Говядина (грудинка) – 1,5 кг
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Соевый соус – 100 мл
- Томатное пюре/соус – 250 мл
- Уксус винный – 3 ст.л.
- Уксус бальзамический – 1 ст.л
- Апельсиновый сок – 150 мл
- Чеснок сушеный – щепотка
- Паприка – щепотка
- Табаско или перец чили – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Маринад. Тщательно смешайте соевый соус, томатное пюре, винный и бальзамический уксус, апельсиновый сок, сушеный чеснок, паприку, табаско, соль в соответствующей посудине. Порежьте лук на четвертины и условно разберите на лепестки. Промойте мясо. Выложите лук на дно глубокой емкости для запекания, а мясо положите сверху, залейте маринадом. Накройте емкость фольгой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- В разогретую до 150 градусов духовку отправляем емкость с холодильника, не открывая фольгу. Таймер – на 4-5 часов.
- По истечению времени – достаньте емкость из духовки. Вытащите мясо из соуса и разберите его на волокна. Соус можно отправить на час в холодильник.
- Достаньте остывший соус и аккуратно снимите замерзший жир. Оставшимся соусом полейте мясо и тщательно перемешайте. Так, из обычной грудинки получается удивительного вкуса и необычайной нежности мясо, с которым Вы можете делать всё: каши, пасты, картофель, сэндвичи, салаты.