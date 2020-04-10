Стіффадо з яловичини за рецептом Григорія Германа

Телеведучий пропонує рецепт смачної страви до Великодня-2020
Ведучий програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Григорій Герман знає, що подати до великоднього столу. Відомий кулінар пропонує здивувати рідних оригінальним блюдом з яловичини.
Для приготування святкового частування за рецептом Григорія Германа, вам знадобиться:
- Яловичина (грудинка) – 1,5 кг
- Цибуля ріпчаста – 3 шт.
- Цукор – 200 г
- Соєвий соус – 100 мл
- Томатне пюре/соус – 250 мл
- Оцет винний – 3 ст. л.
- Оцет бальзамічний – 1 ст. л
- Апельсиновий сік – 150 мл
- Часник сушений – щіпка
- Паприка – щіпка
- Табаско або перець чилі – за смаком
- Сіль – за смаком
Приготування:
- Маринад. Ретельно змішайте соєвий соус, томатне пюре, винний і бальзамічний оцет, апельсиновий сік, сушений часник, паприку, табаско, сіль у відповідній посудині. Поріжте цибулю на чвертки і умовно розберіть на пелюстки. Промийте м'ясо. Викладіть цибулю на дно глибокої ємності для запікання, а м'ясо покладіть зверху, залийте маринадом. Накрийте ємність фольгою і поставте в холодильник на 24 години.
- В розігріту до 150 градусів духовку відправляємо ємність з холодильника, не відкриваючи фольгу. Таймер – на 4-5 годин.
- По закінченню часу – дістаньте ємність з духовки. Витягніть м'ясо з соусу і розберіть його на волокна. Соус можна відправити на годину в холодильник.
- Дістаньте охолоджений соус і акуратно зніміть замерзлий жир. Залишилися соусом полийте м'ясо і ретельно перемішайте. Так, із звичайної грудинки виходить дивного смаку і надзвичайної ніжності м'ясо, з яким Ви можете робити все: каші, пасти, картопля, сендвічі, салати.