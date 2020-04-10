Стіффадо з яловичини за рецептом Григорія Германа

Ведучий програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Григорій Герман знає, що подати до великоднього столу. Відомий кулінар пропонує здивувати рідних оригінальним блюдом з яловичини.

Для приготування святкового частування за рецептом Григорія Германа, вам знадобиться:

Яловичина (грудинка) – 1,5 кг

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Цукор – 200 г

Соєвий соус – 100 мл

Томатне пюре/соус – 250 мл

Оцет винний – 3 ст. л.

Оцет бальзамічний – 1 ст. л

Апельсиновий сік – 150 мл

Часник сушений – щіпка

Паприка – щіпка

Табаско або перець чилі – за смаком

Сіль – за смаком

Приготування: