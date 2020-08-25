Срочно исключить: 3 привычных блюда, которые не стоит есть в обед

Валентина Ивушкина, специалист по питанию и детоксу, уверена: даже самые полезные продукты, съеденные не в то время или не в тех сочетаниях, могут навредить. В этот раз она рассказала о том, чем не стоит питаться в обед.

Хорошо спланированное меню поможет оставаться здоровыми (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Прежде всего, стоит обозначить, что в своей работе Валентина опирается на исследования восточной медицины. В ней большое внимание уделяется циклу природных элементов. С 11 до 15 часов, когда настает врем обеда, в природе преобладает элемент Огня. Если в эти часы вы едите продукты, которые также содержат эти элементы, могут появиться воспалительные процессы, мигрень, жар, давление, гормональные нарушения (гипертиреоз), изжога, диарея, тошнота, непереваривание жиров, горечь во рту, рефлюкс, болезни печени и желчного пузыря, болезни крови, выпадение волос и так далее. Исходя из этого, Ивушкина выделила 3 продукта, которые не стоит есть в обед:



1. Теплое по свойствам мясо, например, баранина, говядина, рыба. При частом употреблении в данные часы они могут постепенно становиться причиной вышеперечисленных заболеваний и симптомов. В обед лучше есть более прохладные виды мяса.

2. Помидоры. Этот овощ и все продукты из него (томатный сок, томатная паста и т.д.) обладают выраженно кислым вкусом, а потому в обед могут активизировать горячие процессы.

3. Гречка. Легкая по свойствам – этим и опасна в часы дневного приема пищи. Гречка гораздо более уместна для завтрака или ужина.

Итак, с 11 до 15 часов не стоит есть кислые, острые, жирные, маслянистые, соленые, слишком легкие и теплые по свойствам продукты. Зато можно есть молочное, пшеницу и другие зерновые с тяжелыми свойствами, немного сладостей (кроме тех, что на меду), многие сырые фрукты, овощи и зелень. Когда вы живете в ритме с природой, происходит естественная гармонизация организма. В итоге налаживается пищеварение, нормализуется вес и укрепляется иммунитет.