Терміново виключити: 3 звичних страви, які не варто їсти в обід

Валентина Івушкіна, фахівець з харчування та детоксу, впевнена: навіть самі корисні продукти, з'їдені не в той час чи не в тих сполученнях, можуть нашкодити. Цього разу вона розповіла про те, чим не варто харчуватися в обід.

Добре сплановане меню допоможе залишатися здоровими (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Перш за все, варто зазначити, що у своїй роботі Валентина спирається на дослідження східної медицини. У ній велика увага приділяється циклу природних елементів. З 11 до 15 годин, коли настає час обіду, в природі переважає елемент Вогню. Якщо в ці години ви їсте продукти, які також містять ці елементи, можуть з'явитися запальні процеси, мігрень, жар, тиск, гормональні порушення (гіпертиреоз), печія, діарея, нудота, неперетравлювання жирів, гіркота в роті, рефлюкс, хвороби печінки і жовчного міхура, хвороби крові, випадання волосся і так далі. Виходячи з цього, Івушкіна виділила 3 продукти, які не варто їсти в обід:



1. Тепле за властивостями м'ясо, наприклад, баранина, яловичина, риба. При частому вживанні в дані години вони можуть поступово ставати причиною вищезазначених захворювань та симптомів. В обід краще є більш прохолодні види м'яса.

2. Помідори. Цей овоч і всі продукти з нього (томатний сік, томатна паста тощо) мають виражено кислий смак, а тому в обід можуть активізувати "гарячі" процеси.

3. Гречка. Легка за властивостями – цим і небезпечна в години денного прийому їжі. Гречка набагато більш доречна для сніданку або вечері.

Отже, з 11 до 15 годин не варто їсти кислі, гострі, жирні, маслянисті, солоні, надто легкі і теплі за властивостями продукти. Зате можна їсти молочне, пшеницю та інші зернові з важкими властивостями, трохи солодощів (крім тих, що на меду), багато сирих фруктів, овочіі та зелень. Коли ви живете в ритмі з природою, відбувається природна гармонізація організму. В результаті покращується травлення, нормалізується вага і зміцнюється імунітет.