Среднеазиатская воздушная пита: легкий рецепт низкокалорийного блюда

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Пита - лучший способ быстро перекусить и не набрать лишние килограммы

Калорийность этого воздушного арабского хлеба совсем не велика - всего 197 ккал на 100 г, поэтому он вполне может считаться диетическим, кроме того, пита - вегетарианское блюдо. В готовой пите внутри образуется воздушный кармашек, в который можно положить что угодно: хумус, гуакамоле, салат или даже шоколадную пасту.

Пита, ингридиенты (6 штук):

Вода - 160 мл

Сахар - 1/2 ч.л.

Сухие быстродействующие дрожжи 5- г

Мука - 250 г

Оливковое масло - 1 ст.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Фото: pixabay.com

Пита, этапы приготовления:

1. В воду комнатной температуры добавляем сахар и сверху насыпаем дрожжи (даем постоять 5-10 минут не размешивая).

2. Затем размешиваем смесь и постепенно добавляем муки. Муку добавлять всю сразу не стоит, возможно вам хватит и меньшего количества. Важно хорошо замесить тесто, но не сделать его слишком тугим.

3. В процессе вымешивания добавляем оливковое масло.

4. В самом конце вводим соль. Тесто должно получиться мягким и гладким. Накрываем полотенцем и даем постоять 1 час, пока оно не увеличиться вдвое.

5. Разогреваем духовку до 220 градусов вместе с противнем.

6. Тесто делим на 6 частей, из каждой формируем шарик. Делаем лепешку, затем собрав ее края к центру и развернув "узелком" вниз катаем шар, пока он не станет идеально гладким.

7. Из шариков делаем лепешки до 10 см в диаметре.

8. Кладем лепешки на разогретый противень и быстро отправляем в духовку. Выпекаем до вздутия и приобретение легкого золотистого цвета, 5 - 6 минут.

9. В кармашек слегка остывшей питы положить закуску по вкусу и наслаждаться блюдом.

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