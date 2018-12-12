Середньоазіатська повітряна піта: легкий рецепт низькокалорійної страви

Піта - кращий спосіб швидко перекусити і не набрати зайві кілограми
Калорійність цього повітряного арабського хліба зовсім не велика - всього 197 ккал на 100 г, тому він цілком може вважатися дієтичним, крім того, піта - вегетаріанське блюдо. У готової піти всередині утворюється повітряна кишеня, в яку можна покласти що завгодно: хумус, гуакамоле, салат або навіть шоколадну пасту.
Піта, інгрідієнти (6 штук):
Вода - 160 мл
Цукор - 1/2 ч. л.
Сухі швидкодіючі дріжджі 5 - р
Борошно - 250 г
Оливкова олія - 1 ст. л.
Сіль - 1/2 ч. л.
Фото: pixabay.com
Піта, етапи приготування:
1. У воду кімнатної температури, додаємо цукор і зверху насипаємо дріжджі (даємо постояти 5-10 хвилин не розмішуючи).
2. Потім розмішуємо суміш і поступово додаємо борошно. Борошно додавати все відразу не варто, можливо вам вистачить і меншої кількості. Важливо добре замісити тісто, але не зробити його занадто тугим.
3. У процесі вимішування додаємо оливкову олію.
4. У самому кінці додаємо сіль. Тісто повинне вийти м'яким і гладким. Накриваємо рушником і даємо постояти 1 годину, поки воно не збільшиться вдвічі.
5. Розігріваємо духовку до 220 градусів разом з листом.
6. Тісто ділимо на 6 частин, з кожної формуємо кульку. Робимо коржик, потім зібравши її края до центру і розгорнувши "вузликом" вниз катаємо кулю, поки віна не стане ідеально гладким.
7. З кульки робимо коржі до 10 см в діаметрі.
8. Коржі кладемо на розігрітий лист і швидко відправляємо в духовку. Випікаємо до здуття і придбання легкого золотистого кольору, 5 - 6 хвилин.
9. У кишеньку піти, яка злегка остигнула покласти закуску за смаком і насолоджуватися стравою.
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