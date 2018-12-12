Середньоазіатська повітряна піта: легкий рецепт низькокалорійної страви

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Піта - кращий спосіб швидко перекусити і не набрати зайві кілограми

Калорійність цього повітряного арабського хліба зовсім не велика - всього 197 ккал на 100 г, тому він цілком може вважатися дієтичним, крім того, піта - вегетаріанське блюдо. У готової піти всередині утворюється повітряна кишеня, в яку можна покласти що завгодно: хумус, гуакамоле, салат або навіть шоколадну пасту.

Піта, інгрідієнти (6 штук):

Вода - 160 мл

Цукор - 1/2 ч. л.

Сухі швидкодіючі дріжджі 5 - р

Борошно - 250 г

Оливкова олія - 1 ст. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Фото: pixabay.com

Піта, етапи приготування:

1. У воду кімнатної температури, додаємо цукор і зверху насипаємо дріжджі (даємо постояти 5-10 хвилин не розмішуючи).

2. Потім розмішуємо суміш і поступово додаємо борошно. Борошно додавати все відразу не варто, можливо вам вистачить і меншої кількості. Важливо добре замісити тісто, але не зробити його занадто тугим.

3. У процесі вимішування додаємо оливкову олію.

4. У самому кінці додаємо сіль. Тісто повинне вийти м'яким і гладким. Накриваємо рушником і даємо постояти 1 годину, поки воно не збільшиться вдвічі.

5. Розігріваємо духовку до 220 градусів разом з листом.

6. Тісто ділимо на 6 частин, з кожної формуємо кульку. Робимо коржик, потім зібравши її края до центру і розгорнувши "вузликом" вниз катаємо кулю, поки віна не стане ідеально гладким.

7. З кульки робимо коржі до 10 см в діаметрі.

8. Коржі кладемо на розігрітий лист і швидко відправляємо в духовку. Випікаємо до здуття і придбання легкого золотистого кольору, 5 - 6 хвилин.

9. У кишеньку піти, яка злегка остигнула покласти закуску за смаком і насолоджуватися стравою.

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