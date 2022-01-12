Средиземноморская, флекситарианская и DASH – лучшие диеты, которые советуют соблюдать в 2022 году

Все еще ищете свой идеальный режим питания? Оказывается, существует рейтинг диет, созданный на основе отзывов диетологов, экспертов по питанию и здоровью. Эти лучшие системы питания позволяют не только грамотно сбросить вес, но также оздоровить весь организм.
Так, эти 7 диет признаны лучшими – и по результативности, и по влиянию на здоровье.
Именно на них врачи советуют обратить внимание в 2022 году, сообщает health.usnews.com.
Принято считать, что люди, живущие в странах, граничащих со Средиземным морем, живут дальше. А еще они меньше, чем большинство американцев, страдают раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Секрет заключается в активном образе жизни, контроле веса и диете с низким содержанием красного мяса, сахара и насыщенных жиров.
А вот налегать стоит на фрукты, овощи, цельное зерно, бобы, орехи, бобовые, оливковое масло, ароматные травы и специи; рыбу и морепродукты хотя бы пару раз в неделю; мясо птицы, яйца, сыр и йогурт в умеренных количествах, сладости и красное мясо – для особых случаев. Добавьте немного красного вина (если хотите), не забывайте о физической активности. Готово!
Что есть, чтобы похудеть (фото: pexels.com)
Диета DASH, разработанная специально, чтобы остановить (или предотвратить) гипертонию. Она снижает риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ожирения.
На такой диете особое внимание уделяется продуктам, которые нам советовали есть еще с детства: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, постный белок и обезжиренные молочные продукты. Такие продукты богаты питательными веществами, снижающими артериальное давление, – калий, кальций, белок и клетчатка.
DASH рекомендует отказаться от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: жирное мясо, жирные молочные продукты, рафинированные масла; подслащенные напитки и сладости.
Флекситарианство – это сочетание двух понятий: "гибкий" и "вегетарианский". Эта диета позволяет похудеть, стать здоровее, предотвратить болезни и добавить годы к своей жизни.
Автор диеты говорит, что не нужно полностью исключать мясо, чтобы воспользоваться преимуществами вегетарианства для здоровья – вы можете быть вегетарианцем большую часть времени, но все же наслаждаться гамбургером или стейком, когда возникает желание.
Предполагается, что, употребляя в пищу больше растений и меньше мяса, люди, соблюдающие диету, не только похудеют, но и улучшат общее состояние здоровья, снизив частоту сердечных заболеваний, диабета и рака, и в результате проживут дольше.
Многие диеты предполагают употребление в пищу трав и специй (фото: pexels.com)
Эта диета включает в себя две проверенные диеты – DASH и средиземноморскую, в каждой из них основное внимание уделяется продуктам, которые улучшают здоровье мозга, что может снизить риск умственного упадка.
И хотя не существует надежного способа предотвратить болезнь Альцгеймера, употребление в пищу полезных для здоровья продуктов, таких как листовая зелень, орехи и ягоды, может снизить риск развития прогрессирующего заболевания головного мозга.
Исследование показывает, что диета MIND снизила риск болезни Альцгеймера примерно на 35 % для людей, которые придерживались ее умеренно, и до 53 % для тех, кто придерживался ее неукоснительно.
Последующие исследования показали, что MIND превосходит DASH и средиземноморскую диету в предотвращении снижения когнитивных функций.
Итак, что нужно есть? Каждый день – не менее трех порций цельнозерновых продуктов, салата, овощаей, а также допустимо выпивать бокал вина.
В большинстве дней перекусывать нужно орехами, а через день съедать полстакана бобов. По крайней мере, два раза в неделю есть птицу и полстакана ягод (лучше всего черники), обедать рыбой по крайней мере раз в неделю. Дома стоит использовать оливковое масло.
Диета TLC была разработана Национальным институтом здравоохранения США с целью предотвращения болезней сердца.
На диете TLC нужно есть много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных или обезжиренных молочных продуктов, рыбы и птицы без кожи.
Потребление мяса стоит свести к минимуму, выбирайте курицу без кожи, индейку и рыбу. Съедайте две-три порции нежирных или обезжиренных молочных продуктов в день. Налегайте на фрукты и овощи; ешьте до четырех порций фруктов и от трех до пяти порций овощей.
Также включайте хлеб, хлопья, рис, макароны или другие злаки в рацион.
Ягоды приветствуются на любой диете (фото: pexels.com)
Волюметрика, разработанная профессором питания Университета штата Пенсильвания Барбарой Роллс, представляет собой скорее подход к питанию, чем структурированную диету. Тут важно расшифровывать энергетическую плотность пищи.
Еда делится на четыре группы. Первая категория (с очень низкой плотностью) включает некрахмалистые фрукты и овощи, нежирное молоко и супы на основе бульона.
Вторая категория (с низкой плотностью) включает крахмалистые фрукты и овощи, злаки, сухие завтраки, нежирное мясо, бобовые и нежирные смешанные блюда, такие, как перец чили и спагетти.
Третья категория (средней плотности) включает мясо, сыр, пиццу, картофель фри, заправку для салата, хлеб, крендели с солью, мороженое и пирожные.
И четвертая категория (с высокой плотностью) включает крекеры, чипсы, шоколадные конфеты, печенье, орехи, сливочное и растительное масло.
Налегать можно на первую и вторую категории, следить за размерами порций из третьей категорией и свести продукты из четвертой категории к минимуму.
Существуют различные типы вегетарианских диет. Большинство выбирают отказ от мяса, рыбы и птицы, но продолжают есть молочные продукты и яйца.
Также можно отказаться и от яиц и молочных продуктов или и вовсе исключить все продукты животного происхождения.
Ежедневная диета на 2000 калорий, например, должна включать 2 чашки фруктов, 2 по 1/2 чашки овощей, 3 чашки молочных продуктов, зерновые и белок.
Допускается включение разноцветных овощей и разнообразных источников белка, чтобы получать все необходимые питательные вещества.
На диете отдавайте предпочтение полезным жирам (фото: pexels.com)
Эта диета была специально разработана, чтобы произвести революцию в скандинавской кухне и улучшить здоровье населения. Ученые-диетологи из Копенгагенского университета объединились с соучредителем всемирно известного ресторана Noma для этого многолетнего проекта.
Известная как скандинавская диета или новая скандинавская диета, она включает в себя аспекты скандинавской традиции и культуры.
Скандинавская диета требует образа жизни, который включает в себя возвращение к непринужденной трапезе с друзьями и семьей, основанной на сезонных продуктах местного производства, в сочетании с заботой об окружающей среде.
Перед началом этой диеты рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или зарегистрированным диетологом.
Эти 10 концепций лежат в основе скандинавской диеты:
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