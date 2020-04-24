Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Нутрициолог поделилась списком продуктов, которые уменьшают тревожность
Что делать, если нервное напряжение достигает пика, а уровень стресса начинает зашкаливать? Тревожность, страх и неопределенность – чувства, знакомые каждому, особенно в обстановке карантина, когда раздражение растет словно снежный ком. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее назвала доступные всем суперфуды, предложила в Instagram список антистресс-продуктов и витаминов, на которые стоит обратить внимание.
Чтобы избежать состояния полного истощения ресурсов организма, соблюдайте принципы антистресс-питания и стройте рацион вокруг антистресс-продуктов:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт поделилась списком антистресс-продуктов. В рацион стоит включить:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Исходя из этого списка легко догадаться вокруг каких полезных веществ и витаминов строится антистресс-протокол:
Напомним, что ранее фитнес-блогер Елена Карасева пояснила, почему не работают "голодные" диеты.