Только спокойствие: топ антистресс-продуктов для крепких нервов

Что делать, если нервное напряжение достигает пика, а уровень стресса начинает зашкаливать? Тревожность, страх и неопределенность – чувства, знакомые каждому, особенно в обстановке карантина, когда раздражение растет словно снежный ком. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее назвала доступные всем суперфуды, предложила в Instagram список антистресс-продуктов и витаминов, на которые стоит обратить внимание.

Чтобы избежать состояния полного истощения ресурсов организма, соблюдайте принципы антистресс-питания и стройте рацион вокруг антистресс-продуктов:

не пропускайте завтрак, он допустим здесь в первый час после пробуждения

обедайте в районе 12-13 часов

можете делать 1-2-3 перекуса в течение дня (выберите для этого ягоды/горький шоколад или овощные палочки)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нельзя есть натощак: диетолог развеяла главные мифы

уберите сахар и его заменители, оставьте медленные углеводы (крупы), ограничьте сладкие фрукты и увеличьте долю нейтральных/кислых и ягод

не заставляйте себя пить воду, а просто предлагайте ее себе маленькими порциями

солите еду, выбирайте розовую гималайскую соль

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

уберите растительные масла, оставьте кокосовое, оливковое, авокадо.

Эксперт поделилась списком антистресс-продуктов. В рацион стоит включить:

авокадо

брокколи

красный перец

лимон

семена кунжута

семена тыквы

квашеная капуста

водоросли (вакаме/ламинария/нории)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

зеленая гречка

пшено

чечевица

Исходя из этого списка легко догадаться вокруг каких полезных веществ и витаминов строится антистресс-протокол:

витамин С

магний

цинк

омега-3

пробиотики

базовый витамин Д в своей восполняющей дозировке

Напомним, что ранее фитнес-блогер Елена Карасева пояснила, почему не работают "голодные" диеты.