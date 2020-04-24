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Тільки спокій: топ антистрес-продуктів для міцних нервів

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Нутриціолог поділилася списком продуктів, які зменшують тривожність

Що робити, якщо нервове напруження досягає піку, а рівень стресу починає зашкалювати? Тривожність, страх і невизначеність – почуття, знайомі кожному, особливо в умовах карантину, коли роздратування зростає наче сніжний ком. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше назвала доступні всім суперфуди, запропонувала в Instagram список антистрес-продуктів і вітамінів, на які варто звернути увагу.

Щоб уникнути стану повного виснаження ресурсів організму, дотримуйтеся принципів антистрес-харчування і будуйте раціон навколо антистрес-продуктів:

  • не пропускайте сніданок, він доречний тут в першу годину після пробудження
  • обідайте в районі 12-13 годин
  • можете робити 1-2-3 перекусу протягом дня (виберіть для цього ягоди/гіркий шоколад або овочеві палички)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • приберіть цукор і його замінники, залиште повільні вуглеводи (крупи), обмежте солодкі фрукти і збільшити частку нейтральних/кислих і ягід
  • не змушуйте себе пити воду, а просто пропонуйте її собі маленькими порціями
  • соліть їжу, вибирайте рожеву гімалайську сіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • приберіть рослинні олії, залиште кокосову, оливкову, авокадо.

Експерт поділилася списком антистрес-продуктів. У раціон варто включити:

  • авокадо
  • брокколі
  • червоний перець
  • лимон
  • насіння кунжуту
  • насіння гарбуза
  • квашену капусту
  • водорості (вакаме/ламінарія/норії)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • зелену гречку
  • пшоно
  • сочевицю

Виходячи з цього списку легко здогадатися навколо яких корисних речовин і вітамінів будується антистрес-протокол:

  • вітамін С
  • магній
  • цинк
  • омега-3
  • пробіотики
  • базовий вітамін Д в своєму оптимальному дозуванні

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