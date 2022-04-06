Вот что случится с вами, если часто есть рисовую кашу

К повышению холестерина приводят не жиры, а углеводы

По словам врача, на протяжении десятилетий многие эксперты в области здравоохранения рекомендовали людям с высоким уровнем холестерина сократить потребление насыщенных жиров.

Однако многие новые исследования доказывают, что людям с высоким уровнем холестерина необходимо сократить потребление углеводов, а не насыщенных жиров.

Избыточные углеводы превращаются в глюкозу в организме и всасываются в кровоток, что приводит к высокому уровню сахара в крови, высокому уровню липидов в крови и высокому уровню холестерина.

Не только рис

Доктор пишет, ссылаясь на клинические исследования, что более здоровой диетой является диета с низким содержанием углеводов, а не диета с низким содержанием насыщенных жиров.

Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как: