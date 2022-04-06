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Вот что случится с вами, если часто есть рисовую кашу

Фото: Можно ли часто есть рис (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Частое употребление риса может привести к проблемам со здоровьем у людей с высоким уровнем холестерина, что является фактором риска развития сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.

К повышению холестерина приводят не жиры, а углеводы

По словам врача, на протяжении десятилетий многие эксперты в области здравоохранения рекомендовали людям с высоким уровнем холестерина сократить потребление насыщенных жиров.

Однако многие новые исследования доказывают, что людям с высоким уровнем холестерина необходимо сократить потребление углеводов, а не насыщенных жиров.

Избыточные углеводы превращаются в глюкозу в организме и всасываются в кровоток, что приводит к высокому уровню сахара в крови, высокому уровню липидов в крови и высокому уровню холестерина.

Не только рис

Доктор пишет, ссылаясь на клинические исследования, что более здоровой диетой является диета с низким содержанием углеводов, а не диета с низким содержанием насыщенных жиров.

Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как:

  • рис,
  • пшеница,
  • хлеб,
  • лапша,
  • печенье,
  • кукуруза,
  • овес,
  • картофель,
  • макароны,
  • бананы и т. д.

Ранее врач рассказала, что произойдет, если часто употреблять в пищу сырой лук.

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