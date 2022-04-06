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Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти рисову кашу

Фото: чи можна часто їсти рис (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Часте вживання рису може призвести до проблем зі здоров'ям у людей з високим рівнем холестерину, що є фактором ризику розвитку серцево-судинних хвороб.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.

До підвищення холестерину призводять не жири, а вуглеводи

За словами лікаря, протягом десятиліть багато експертів в галузі охорони здоров'я рекомендували людям з високим рівнем холестерину скоротити споживання насичених жирів.

Однак багато нових досліджень доводять, що людям з високим рівнем холестерину необхідно скоротити споживання вуглеводів, а не насичених жирів.

Надлишкові вуглеводи перетворюються на глюкозу в організмі і всмоктуються в кровотік, що призводить до високого рівня цукру в крові, високого рівня ліпідів в крові і високого рівня холестерину.

Не тільки рис

Доктор пише, посилаючись на клінічні дослідження, що більш здоровою дієтою є дієта з низьким вмістом вуглеводів, а не дієта з низьким вмістом насичених жирів.

Тому людям з підвищеним рівнем холестерину необхідно обмежити споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, таких як:

  • рис,
  • пшениця,
  • хліб,
  • локшина,
  • печиво,
  • кукурудза,
  • вівса,
  • картопля,
  • макарони,
  • банани і т. д.

Раніше лікар розповіла, що станеться, якщо часто вживати в їжу сиру цибулю.

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