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Сияющая и здоровая кожа: диетолог перечислила продукты для красоты

Lite » Еда 12.05.2019 - 16:07
Сияющая и здоровая кожа: диетолог перечислила продукты для красоты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт составила меню для сияющей кожи

Красивая, чистая, ровная, сияющая и здоровая кожа – предел мечтаний любой девушки независимо от возраста. Бьюти-индустрия стоит на страже молодости и неувядающего внешнего вида, но всем хорошо известно, что истинная красота идет изнутри. Такого мнения придерживается и профессиональный диетолог Светлана Никитчук. В Instagram она назвала топ продуктов для идеальной кожи.

По словам эксперта, куда эффективнее воздействовать на клетки кожи изнутри правильным питанием, а снаружи - используя крема и косметику. Она отмечает, что для этого в меню для красивой кожи  должны сбалансированно сочетаться белки, жиры и углеводы, а также присутствовали витамины и микроэлементы в достаточном количестве.

Диетолог составила список продуктов, необходимых для улучшения состояния кожи:

Сияющая и здоровая кожа: диетолог перечислила продукты для красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Фрукты, ягоды, овощи, зелень богаты клетчаткой, витаминами B и С. Оранжевые и красные плоды предотвратят нехватку бета-каротина и витамина A. Авокадо и бананы — меланина. Хурма, зеленые яблоки и гранаты — гемоглобина. Полезны как в свежем, так и в замороженном, сушеном, отварном, запеченном виде.

Орехи — кладовая Омега-3, меланина, витаминов Н и Е. Достаточно совсем небольшой порции в день.

Сияющая и здоровая кожа: диетолог перечислила продукты для красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый нешлифованный рис, черный хлеб, хлеб с отрубями — главные источники клетчатки и витамина B.

Рыба и морепродукты обеспечат организм белком, меланином, цинком, витамином B и кислотами Омега-3.

Нежирное мясо, говяжья и свиная печень также богаты белком, а еще железом, витаминами A и Н.

Сияющая и здоровая кожа: диетолог перечислила продукты для красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кисломолочные продукты (в том числе сыр и творог) славятся содержанием кальция и полезного белка.

Очень важна для организма вода: она помогает восстановить кожу, вернуть ей гладкость и упругость, избежать шелушения. Для улучшения обменных процессов в организме советуют ежедневно выпивать 1,5–2 литра воды (из расчета 30 мл на килограмм веса).

Напомним, что диетолог Светлана Никитчук дала рекомендации, как много есть и не поправляться.

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