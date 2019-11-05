Сезонные фрукты-антиоксиданты: что есть в межесезонье для красоты и здоровья

Осенью и зимой колличество фруктов и ягод резко уменьшается, но это не значит, что их нужно исключить из рациона. Следует обратить внимание на сезонные продукты, которые помогут витаминизироваться в межсезонье. Нутрициолог Анна Никольская утверждает: самое простое базовое правило питания - ешьте сезонные продукты! Ранее она рассказала об эффективном детокс-меню, которое поможет похудеть.. А сейчас на странице в Instagram перечислила доступные фрукты, которые необходимо включить в зимне-осенне меню.



С одной стороны, осенью-зимой мы грустим по свежим ягодам, арбузам, зелени с грядки, с другой – вспоминаем, что сейчас начался сезон не менее полезных фруктов, на которые надо налегать.



Поэтому временно откладываем мечты про прекрасные летние плоды и вносим в еженедельный список покупок:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Авокадо – самый "обволакивающий" и не раздражающий ЖКТ фрукт, антиэйдж, антистресс-продукт! Содержит калий, магний, витамин С и витамины группы В! В 100 гр мякоти – 15 гр цельных жиров, налегаем, но дозировано! Чтобы жесткий авокадо доспел, просто положите его в бумажный пакет при комнатной температуре!

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Хурма – отличный источник йода, помощник при железодефиците, имеет мочегонный эффект – профилактика отеков и гипертонии, содержит бета-каротин для здоровья глаз, противораковый антиоксидант ликопин не меньше, чем в помидорах, бактерицидные танины (их больше в хурме, которая вяжет). Не все любят этот терпкий вкус, поэтому вспоминаем метод бабушек – положили в морозилку, разморозили и получили на выходе сладкий фрукт.

Мандарины – богаты не только известным витамином С, но и легко-усвояемым кальцием! Рутин помогает укреплять стенки сосудов. Благодаря содержанию растворимых пищевых волокон, способствует восстановлению баланса "плохого" и "хорошего" холестерина, усмиряет метаболизм. Успокаивает нервную систему за счет витамина В6. Не выбрасывайте корочки, засушите их и добавляйте в чай. Именно в корках содержится эфирное масло, которое является отличным антисептиком и антистресс-добавкой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гранат – улучшает кроветворение (профилактика анемии), нормализует давление, имеет мочегонный и антисептический эффект, способствует процессам детоксикации.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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