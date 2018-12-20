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Салат з лососем, авокадо і апельсинами: незвичайний і смачний мікс

Lite » Їжа 20.12.2018 - 07:20
Салат з лососем, авокадо і апельсинами: незвичайний і смачний мікс
Фото: facebook.com/svetlanafus

Страва ідеально підійде до святкового столу

Новорічні салати – неодмінний атрибут святкового столу. Нерідко на торжество готуються олів'є або оселедець під шубою, але що робити, якщо хочеться чого-небудь незвичайного і нового? Дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом дивного салату з лососем, апельсинами і авокадо. Відповідний пост опублікований в Facebook.

Якщо Вам набридла одноманітність, приготуйте салат з слабосоленим лососем і міксом салатів з авокадо і апельсинами. Готується він досить швидко, а також містить у собі безліч вітамінів.

Салат з лососем, авокадо і апельсинами: незвичайний і смачний міксІлюстративне фото: (pixabay.com)

Склад:

  • апельсин - 1 шт.

  • сік лимона - 1 ч. л.

  • сіль, мелений чорний перець - за смаком.

  • лосось слабосолений - 120 гр.

  • авокадо - 1 шт.

  • м'ята - за смаком.

  • кріп - за смаком.

  • салатна зелень - 100 р.

Спосіб приготування:

  1. Натріть цедру одного апельсина на дрібній тертці, відкладіть в маленьку миску.
  2. У апельсина зріжте денце, поставте його на дошку і акуратно зріжте шкірку разом з білим шаром. Гострим ножем виріжте часточки м'якоті між плівок, зберігаючи сік.
  3. Налити апельсиновий сік в миску до цедри. Додайте лимонний сік, трохи посоліть і перемішайте.
  4. Наріжте лосось тонкими скибочками.
  5. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку і очистіть. Наріжте великими часточками.
  6. Крупно наріжте листочки м'яти, кропу і змішайте з салатним міксом. Полийте заправкою і викладіть на блюдо.
  7. Додайте скибочки лосося і авокадо і поперчіть. Відразу ж подавайте до столу.

Раніше ми вже писали про те, що приготувати на новорічну вечерю і як на це витратити мінімум часу. Кілька екстремально швидких, і таких самих смачних рецептів опублікував шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму блозі у Instagram.

Читайте також як їсти менше звичайного і не страждати від почуття голоду, кілька корисних порад.

Нагадаємо, включення деяких продуктів харчування в зимовий раціон допоможе зберегти здоров'я і хороше самопочуття.

 

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