Салат з лососем, авокадо і апельсинами: незвичайний і смачний мікс

Страва ідеально підійде до святкового столу
Новорічні салати – неодмінний атрибут святкового столу. Нерідко на торжество готуються олів'є або оселедець під шубою, але що робити, якщо хочеться чого-небудь незвичайного і нового? Дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом дивного салату з лососем, апельсинами і авокадо. Відповідний пост опублікований в Facebook.
Якщо Вам набридла одноманітність, приготуйте салат з слабосоленим лососем і міксом салатів з авокадо і апельсинами. Готується він досить швидко, а також містить у собі безліч вітамінів.
Ілюстративне фото: (pixabay.com)
апельсин - 1 шт.
сік лимона - 1 ч. л.
сіль, мелений чорний перець - за смаком.
лосось слабосолений - 120 гр.
авокадо - 1 шт.
м'ята - за смаком.
кріп - за смаком.
салатна зелень - 100 р.
Раніше ми вже писали про те, що приготувати на новорічну вечерю і як на це витратити мінімум часу. Кілька екстремально швидких, і таких самих смачних рецептів опублікував шеф-кухар Євген Клопотенко у своєму блозі у Instagram.
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