Рецепт паски на молоке от участницы реалити Холостяк-10 Алины

Рецепт от Алины рассчитан на 14 пасок
В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается рецептами праздничных блюд, главное из которых – конечно же, сама паска. Семейным секретом поделилась участница реалити СТБ Холостяк-10 Алина. Рецепт кулича передался ей еще от прабабушки. Холостячка признается, что ее паски получаются вкусными и долго не черствеют! Записывайте рецепт.
«Рецепт паски у нас передавался из поколения в поколение. Когда-то ее пекла моя прабабушка Параска, теперь бабушка Оля. Паски по этому старинному рецепту получаются вкусными и долго не черствеют. Кстати, с паской связано народное поверье: если она удалась, то и в доме будет все в порядке», – поделилась участница реалити.
Рецепт паски на молоке, ингредиенты:
Способ приготовления:
Из такого рецепта у вас получится 14 пасок. Алина отмечает, что по желанию в тесто можно также добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль.
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