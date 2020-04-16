Рецепт паски на молоці від учасниці реаліті Холостяк-10 Аліни

Рецепт від Аліни розрахований на 14 пасок
Напередодні Великодня кожна господиня запасається рецептами святкових страв, головна з яких – звичайно ж, сама паска. Сімейним секретом поділилася учасниця реаліті СТБ Холостяк-10 Аліна. Рецепт паски передався їй ще від прабабусі. Холостячка зізнається, що її паски виходять смачними і довго не черствіють! Записуйте рецепт.
«Рецепт паски у нас передавався з покоління в покоління. Колись її пекла моя бабуся Параска, тепер бабуся Оля. Паски за цим старовинним рецептом виходять смачними і довго не черствіють. До речі, з паскою пов'язано народне повір'я: якщо вона вдалася, то і в будинку буде все в порядку», – поділилася учасниця реаліті.
Рецепт паски на молоці, інгредієнти:
Спосіб приготування:
З такого рецепта у вас вийде 14 пасок. Аліна зазначає, що за бажанням в тісто можна додати горіхи, родзинки, лимонну цедру, корицю і ваніль.
Дивіться романтичне реаліті «Холостяк-10» кожну п'ятницю о 19:00 на СТБ!