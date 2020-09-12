Как разогнать метаболизм в любом возрасте: действенная схема от диетолога

Эксперт рассказала о тонкостях обменных процессов в организме в разном возрасте
Метаболизм (обмен веществ) - это множество химических реакций, которые проходят в наших клетках. Обычно, когда мы говорим про плохой или хороший обмен веществ понимаем это не так, как это есть на уровне биохимии, мы понимаем это так: "худая и много ест - хорошая обменка"; "поправляюсь от воды - плохая обменка". Так ли это и как ускорить обменные процессы в организме рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.
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Нам кажется, что обменка - это скорость усвоения пищи, но это совершено другие процессы, от которых действительно зависит наш внешний вид.
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Быстрый обмен веществ, как и медленный - это вероятные патологии со здоровьем. Нужно разбираться и контролировать это. Все должно быть в норме.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
От чего зависит скорость? Факторов, которые влияют, много. Одни можно корректировать и влиять на них, а другие факторы будут неизменны. Неизменные факторы: возраст, пол, наследственность. Но так же на процессы в организме будут влиять: питание, физическая нагрузка и количества мышечной массы, психологическое состояние, гормональный фон и вес в целом тоже влияет. Вот эти факторы поддаются корректировки и именно с ними нужно работать тогда, когда цель "взбодрить" работу организма.
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С возрастом нам сложнее худеть и держать себя в форме, все это происходит из-за снижения скорости метаболизма. Каждые 10 лет мы теряем 5-7% скорости. Это связано с гормональными изменениями, уменьшением мышечной ткани.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Поэтому начиная путь ЗОЖ в юном возрасте, мы готовим себе почву для комфортного и активного будущего, без жировых отложений на проблемных зонах.
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Как разогнать и подстегнуть метаболизм?
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И нужно понимать, что с каждым годом следует делать чуть больше, чем раньше, так как обменные процессы замедляются.
Напомним, что ранее эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала о пользе и вреде кукурузы для худеющих.