Как разогнать метаболизм в любом возрасте: действенная схема от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о тонкостях обменных процессов в организме в разном возрасте

Метаболизм (обмен веществ) - это множество химических реакций, которые проходят в наших клетках. Обычно, когда мы говорим про плохой или хороший обмен веществ понимаем это не так, как это есть на уровне биохимии, мы понимаем это так: "худая и много ест - хорошая обменка"; "поправляюсь от воды - плохая обменка". Так ли это и как ускорить обменные процессы в организме рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.

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Нам кажется, что обменка - это скорость усвоения пищи, но это совершено другие процессы, от которых действительно зависит наш внешний вид.

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Быстрый обмен веществ, как и медленный - это вероятные патологии со здоровьем. Нужно разбираться и контролировать это. Все должно быть в норме.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

От чего зависит скорость? Факторов, которые влияют, много. Одни можно корректировать и влиять на них, а другие факторы будут неизменны. Неизменные факторы: возраст, пол, наследственность. Но так же на процессы в организме будут влиять: питание, физическая нагрузка и количества мышечной массы, психологическое состояние, гормональный фон и вес в целом тоже влияет. Вот эти факторы поддаются корректировки и именно с ними нужно работать тогда, когда цель "взбодрить" работу организма.

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С возрастом нам сложнее худеть и держать себя в форме, все это происходит из-за снижения скорости метаболизма. Каждые 10 лет мы теряем 5-7% скорости. Это связано с гормональными изменениями, уменьшением мышечной ткани.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому начиная путь ЗОЖ в юном возрасте, мы готовим себе почву для комфортного и активного будущего, без жировых отложений на проблемных зонах.

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Как разогнать и подстегнуть метаболизм?

нужно быть здоровым гормонально

нужно быть здоровым психологически

нужно высыпаться

нужно правильно питаться

нужно тренироваться

нужно пить воду

нужно держать режим

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И нужно понимать, что с каждым годом следует делать чуть больше, чем раньше, так как обменные процессы замедляются.

Напомним, что ранее эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала о пользе и вреде кукурузы для худеющих.