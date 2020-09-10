Стоит помнить: эксперт рассказала о тонкостях употребления кукурузы при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, кому и почему не стоит увлекаться кукурузой

Душистая, ароматная, вкусная и питательная - это все онаа, "королева полей" кукуруза. Этот сезонный продукт прочно укоренилсяв рационе украинцев и любим многими, но с ним стоит быть осторожным. Кому именно и почему, рассказала эксперт по похудению и правильному питанию, нутрициолог Катя Медушкина на странице в Instagram.

В мире около тысячи сортов кукурузы, при этом в дикой природе в привычном для нас виде она не встречается. Чаще всего к нам на стол она попадает в следующих видах:

кукурузная крупа разной степени помола

изделия из кукурузной муки

консервированная кукуруза

термически обработанные початки

попкорн

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не все эти варианты одинаково полезны. Они обладают разной пищевой ценностью. Например, если сравнивать кукурузу без добавок:

свежая - 86 ккал

вареная - 123 ккал

на пару - 80 ккал

Кукуруза в основном является источником углеводов - 23 г на 100 г продукта и содержит достаточно большой список полезных веществ:

витамины группы В, Е, К, РР и др.

богата на минеральные вещества - магний, калий, селен, фосфор и др.

пищевые волокна - до 10 г на 100 г продукта

При этом кукуруза, которая варилась больше 60 минут, теряет все полезные свойства и очень плохо переваривается.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не стоит увлекаться кукурузой тем, кто хочет снизить вес. Связано это с тем, что кукурузная крупа в свежем виде и в виде крупы мелкого помола (полента) богата на простые сахара (до 15%), что поднимает ее ГИ до 70 единиц.

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Помимо этого, кукуруза может вызвать нарушение пищеварения, тяжесть и метеоризм. Если у вас имеются проблемы связанные со свертываемостью крови, то потребление кукурузы нужно ограничить или исключить ее вовсе, иначе избыток витамина К, которым она богата, приведет к тромбозу и варикозному расширению вен.

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Поэтому, если нет индивидуальных противопоказаний, кукурузу есть можно, но не часто и в умеренном количестве. Если вы худеете, то обязательно включайте ее в расчет БЖУ и добавляйте в состав основных приемов пищи в первой половине дня.

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