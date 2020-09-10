Стоит помнить: эксперт рассказала о тонкостях употребления кукурузы при похудении

Эксперт пояснила, кому и почему не стоит увлекаться кукурузой
Душистая, ароматная, вкусная и питательная - это все онаа, "королева полей" кукуруза. Этот сезонный продукт прочно укоренилсяв рационе украинцев и любим многими, но с ним стоит быть осторожным. Кому именно и почему, рассказала эксперт по похудению и правильному питанию, нутрициолог Катя Медушкина на странице в Instagram.
В мире около тысячи сортов кукурузы, при этом в дикой природе в привычном для нас виде она не встречается. Чаще всего к нам на стол она попадает в следующих видах:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Не все эти варианты одинаково полезны. Они обладают разной пищевой ценностью. Например, если сравнивать кукурузу без добавок:
Кукуруза в основном является источником углеводов - 23 г на 100 г продукта и содержит достаточно большой список полезных веществ:
При этом кукуруза, которая варилась больше 60 минут, теряет все полезные свойства и очень плохо переваривается.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Не стоит увлекаться кукурузой тем, кто хочет снизить вес. Связано это с тем, что кукурузная крупа в свежем виде и в виде крупы мелкого помола (полента) богата на простые сахара (до 15%), что поднимает ее ГИ до 70 единиц.
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Помимо этого, кукуруза может вызвать нарушение пищеварения, тяжесть и метеоризм. Если у вас имеются проблемы связанные со свертываемостью крови, то потребление кукурузы нужно ограничить или исключить ее вовсе, иначе избыток витамина К, которым она богата, приведет к тромбозу и варикозному расширению вен.
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Поэтому, если нет индивидуальных противопоказаний, кукурузу есть можно, но не часто и в умеренном количестве. Если вы худеете, то обязательно включайте ее в расчет БЖУ и добавляйте в состав основных приемов пищи в первой половине дня.
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