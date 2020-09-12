Як розігнати метаболізм в будь-якому віці: дієва схема від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про тонкощі обмінних процесів в організмі у різному віці

Метаболізм (обмін речовин) - це безліч хімічних реакцій, які проходять в наших клітинах. Зазвичай, коли ми говоримо про поганий або хороший обмін речовин розуміємо це не так, як це є на рівні біохімії, ми розуміємо це так: "худа і багато їсть - хороша обмінка"; "поправляюсь від води - погана обмінка". Чи так це і як прискорити обмінні процеси в організмі розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

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Нам здається, що обмінка - це швидкість засвоєння їжі, але це зовсім інші процеси, від яких справді залежить наш зовнішній вигляд.

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Швидкий обмін речовин, як і повільний - це ймовірні патології зі здоров'ям. Потрібно розбиратися і контролювати це. Все має бути в нормі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Від чого залежить швидкість? Факторів, які впливають, багато. Одні можна коригувати і впливати на них, а інші фактори будуть незмінні. Незмінні фактори: вік, стать, спадковість. Але так само на процеси в організмі будуть впливати: харчування, фізичне навантаження і кількость м'язової маси, психологічний стан, гормональний фон і вага в цілому теж впливає. Ось ці чинники піддаються коригуванню і саме з ними потрібно працювати тоді, коли мета "підбадьорити" роботу організму.

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З віком нам складніше худнути і тримати себе у формі, все це відбувається через зниження швидкості метаболізму. Кожні 10 років ми втрачаємо 5-7% швидкості. Це пов'язано з гормональними змінами, зменшенням м'язової тканини.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому починаючи шлях ЗСЖ в юному віці, ми готуємо собі грунт для комфортного та активного майбутнього, без жирових відкладень на проблемних зонах.

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Як розігнати і прискорити метаболізм?

потрібно бути здоровим гормонально

потрібно бути здоровим психологічно

потрібно висипатися

потрібно правильно харчуватися

потрібно тренуватися

потрібно пити воду

потрібно тримати режим

І потрібно розуміти, що з кожним роком слід робити трохи більше, ніж раніше, так як обмінні процеси сповільнюються

Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкіна розповіла про користь і шкоду кукурудзи для тих,хто худне.