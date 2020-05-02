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Топ-5 правил для супериммунитета: эксперт поделилась полезной шпаргалкой

Lite » Еда 02.05.2020 - 13:09
Топ-5 правил для супериммунитета: эксперт поделилась полезной шпаргалкой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что поможет укрепить иммунитет

Крепкий иммунитет – это залог здоровья и хорошего самочувствия, он помогает противостоять вирусам и меньше болеть. Не стоит забывать, что хорошая защитная система организма – это следствие также правильного образа жизни и питания, в частности. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее познакомила с диетой, имитирующей голодание, назвала в Instagram базовые правила, которые помогут стать обладателем супериммунитета.

Можно начать с простых, но действенных шагов по укреплению здоровья. Эксперт ссылается на американского доктора звезд и автора множества бестселлеров, диетолога-нутрициолога Джоэла Фурмана, который разработал эффективную рабочую схему борьбы с первыми признаками ОРВИ, которая поможет построить "фундамент" для повышения защитных сил организма.

Топ-5 базовых правил мощной иммунной системыю. Каждый день ешьте:

Топ-5 правил для супериммунитета: эксперт поделилась полезной шпаргалкой
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1.Минимум одну большую порцию зеленых овощей, лучше крестоцветных.
2.Большую порцию салата.
3.Минимум половину стакана бобовых в салате/супе или отдельно.
4.Три порции фруктов, а лучше ягод (самый топ: гранаты, вишни, сливы, апельсины).
5.30 грамм цельных орехов и семян.

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Ключевые продукты для супериммунитета:

Крестоцветные - это любые виды капусты, не только брокколи! В них целый комплекс изотиоционатов (ИТЦ) с антираковыми, антимикробными свойствами.

Топ-5 правил для супериммунитета: эксперт поделилась полезной шпаргалкой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грибы. Например, в шампиньонах содержатся АСЛ – антигенсвязанные лектины, которые распознают раковые клетки, и активируют собственные Т-лимфоциты для борьбы с ними.

Лук и чеснок – пока вы плачете во время их резки, благодаря ферменту аллииназе образуются сульфиды – вещества, обезвреживающие канцерогены.

Топ-5 правил для супериммунитета: эксперт поделилась полезной шпаргалкой

фото: instagram.com/pitaniebezpravil

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова перечислила полезные заменители знакомых, но вредных продуктов.

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