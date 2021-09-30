Врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту даже вопреки ее пользе

Квашеная капуста считается полезным продуктом, который стоит добавить в рацион каждому. Но иногда она может вызывать крапивницу и вздутие живота, а есть те, кому стоит быть осторожнее с капустой - и употреблять ее пореже.
Почему так происходит, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
"Квашеная капуста вызывала у меня крапивницу и вздутие живота, когда мой кишечник был воспален и очень чувствителен к гистамину, которого в капустном соке полно. После лечения кишечника все прошло, и я снова наслаждаюсь этим продуктом", - рассказала специалист.
Квашеная капуста не всегда полезна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Ферментация - это процесс расщепления продукта под действием микроорганизмов и их ферментов. Квашение, брожение, мочение, соление - это все одно и то же.
Виды ферментации:
Стоит прислушаться к желудку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Польза ферментированных продуктов:
Здесь все решает ваша чувствительность и переносимость.
"Помните мой опыт с крапивницей? Вводите продукты постепенно. Продукты ферментации богаты биогенными аминами (гистамин и Ко). Осторожно - людям с СИБР (синдром избыточного бактериального роста), язвами и эрозиями желудка, кислый продукт может вызвать обострение", - говорит врач.
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