Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь

"Квашена капуста викликала у мене кропив'янку і здуття живота, коли мій кишечник був запалений і дуже чутливий до гістаміну, якого в капустяному соку повно. Після лікування кишечника все пройшло, і я знову насолоджуюся цим продуктом", - розповіла спеціаліст.

Квашена капуста не завжди корисна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Ферментація - це процес розщеплення продукту під дією мікроорганізмів і їх ферментів. Квашення, бродіння, мочіння, соління - це все одне і те ж.

Види ферментації:

Спиртова (дріжджі перетворюють вуглеводи в спирт і СО2)

Кисломолочна (в основному, лактобактерії перетворюють вуглеводи в молочну кислоту, яка потім розщеплює білок)

Оцтовокисла (оцтовокислі бактерії перетворюють вуглеводи в оцет)

Пліснява (цвіль за допомогою своїх ферментів руйнує білки, полісахариди з утворенням особливих смаків і ароматів)

Варто прислухатися до шлунку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Користь ферментованих продуктів:

Ферментований продукт збагачується корисними мікроорганізмами, органічними кислотами, вітамінами, нейромедіаторами і т. д.

Детоксикація організму

Регуляція роботи кишечника

Засвоєння їжі

Нейтралізація антинутриєнтів

Впливають на імунітет

Здорова вага

Знижують холестерин

Оздоровлюють шкіру

Підтримують мікробіоту

Скільки можна в день їсти квашеної капусти, кому її не можна

Тут все вирішує ваша чутливість і переносимість.

"Пам'ятаєте мій досвід з кропив'янкою? Вводьте продукти поступово. Продукти ферментації багаті біогенними амінами (гістамін і Ко). Обережно - людям з СИБР (синдром надлишкового бактеріального росту), виразками і ерозіями шлунка, кислий продукт може викликати загострення", - говорить лікар.