Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь

Квашена капуста вважається корисним продуктом, який варто додати в раціон кожному. Але іноді вона може викликати кропив'янку і здуття живота, а є ті, кому варто бути обережніше з капустою - і вживати її рідше.
Чому так відбувається, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
"Квашена капуста викликала у мене кропив'янку і здуття живота, коли мій кишечник був запалений і дуже чутливий до гістаміну, якого в капустяному соку повно. Після лікування кишечника все пройшло, і я знову насолоджуюся цим продуктом", - розповіла спеціаліст.
Квашена капуста не завжди корисна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Ферментація - це процес розщеплення продукту під дією мікроорганізмів і їх ферментів. Квашення, бродіння, мочіння, соління - це все одне і те ж.
Види ферментації:
Варто прислухатися до шлунку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Користь ферментованих продуктів:
Тут все вирішує ваша чутливість і переносимість.
"Пам'ятаєте мій досвід з кропив'янкою? Вводьте продукти поступово. Продукти ферментації багаті біогенними амінами (гістамін і Ко). Обережно - людям з СИБР (синдром надлишкового бактеріального росту), виразками і ерозіями шлунка, кислий продукт може викликати загострення", - говорить лікар.
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